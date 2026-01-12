Ruska služba piše: Patrijarh Vartolomej sprema se da zada udarac "posebno svojeglavoj" SPC

Ruska Spoljna obavještajna služba (SVR) saopštila je da carigradski patrijarh Vartolomej planira da dodijeli autokefalnost nepriznatoj „Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi“, što u Moskvi ocjenjuju kao potez usmjeren na nanošenje udara Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

U saopštenju pres-biroa Ruske spoljne obavještajne službe navodi se da aktivnosti carigradskog patrijarha ne predstavljaju izolovan slučaj, već da se uklapaju u širi obrazac djelovanja koji je, prema ocjeni SVR-a, već viđen u Ukrajini i baltičkim državama.

„Agresivni apetiti ‘carigradskog Antihrista’ nisu ograničeni samo na Ukrajinu i Baltik; njegova vjerolomija se postepeno širi na zemlje Istočne Evrope. Da bi zadao udarac ‘posebno tvrdoglavoj’ Srpskoj pravoslavnoj crkvi, on namjerava da dodijeli autokefalnost nepriznatoj ‘Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi’“, ističe se u saopštenju, prenosi Politika.

Prema navodima SVR-a, u pojedinim crkvenim krugovima ovakvi potezi doživljavaju se kao „kidanje živog tijela Crkve“, uz upozorenje da posljedice mogu biti dalekosežne po jedinstvo pravoslavlja. U tom kontekstu, ruska služba ukazuje da se postupci carigradskog patrijarha porede sa djelovanjem „lažnih proroka“ iz Jevanđelja, uz pozivanje na Besedu na gori i poruku da se djela i namjere prepoznaju „po plodovima“.

Saopštenje je objavljeno u Moskvi, a prenijela ga je agencija TASS, uz napomenu da se radi o zvaničnom stavu ruske Spoljne obavještajne službe o aktuelnim crkvenim i geopolitičkim procesima u regionu.

Podjele u NVO CPC

Takozvana "crnogorska pravoslavna crkva" registrovana je 1993. u Centru javne bezbjednosti Cetinje kao udruženje. Nikada nije imala kanonsko priznanje, a njen predvodnik Miraš Dedeić (alijas Mitropolit Mihajlo) je anatemisan od strane carigradskog patrijarha.

Zbog te anateme je problem sa carigradskim patrijarhom imao i Filaret Denisenko, poglavar nepriznate ukrajinske crkve, koji je jednom prilikom sasluživao sa Dedeićem. Prilikom uspostavljanja Pravoslavne crkve Ukrajine, kojoj je Vartolomej izdao tomos početkom 2019. Denisenko je morao da odstupi sa čela crkve.

Ono što je upadljivo poslednjih godina jeste raskol u CPC, jer je u septembru 2023.Dedeić smijenjen, a na čelo izabran Boris Bojović. Dedeić, međutim ovo nije priznao, tako da dvije frakcije funkcionišu paralelno. Ove godine bratstvo Martinovići, koji tradicionalno donose badnjak na Cetinje, nisu dozvolili ni jednoj frakciji da prisustvuju paljenju vatre.