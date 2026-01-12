Ministar optužen da je plagirao doktorat

Ministar pravde Rumunije Radu Marinesku suočava se sa optužbama da je plagirao dio svoje doktorske disertacije, saznaje rumunska televizija Digi24, dok Marinesku navodi da su prilikom izrade rada poštovana uputstva, norme i standardi naučnog kvaliteta.

Prema analizi novinarke Emilije Šercan, više dijelova disertacije Marineskua identično je preuzeto iz drugih radova, a veći dio plagiranog materijala potiče iz tri različita naučna rada.

Ministar pravde odbacuje navode i ističe da je disertacija rađena pod nadzorom uglednog univerzitetskog profesora, uz poštovanje svih "uputstava, etičkih normi i standarda naučnog kvaliteta, u skladu sa zakonodavstvom tog vremena".

Disertaciju su, kako navodi, ocijenili mentor, doktorska komisija i rumunsko Nacionalno tijelo za evaluaciju akademskih radova (CNATDCU) "po svim rigoroznim pravilima", bez ikakvih uočenih nepravilnosti.

Marinesku podsjeća na odluku Rumunskog ustavnog suda (broj 364 od 8. juna 2022), prema kojoj takvi standardi "ne mogu pravno da se preispituju u kontekstu promjena zakona, niti u pogledu naučne vrijednosti rada".