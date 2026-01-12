Logo
Large banner

Ministar optužen da je plagirao doktorat

Izvor:

Agencije

12.01.2026

12:22

Komentari:

0
Диплома факултет студије
Foto: Pexels

Ministar pravde Rumunije Radu Marinesku suočava se sa optužbama da je plagirao dio svoje doktorske disertacije, saznaje rumunska televizija Digi24, dok Marinesku navodi da su prilikom izrade rada poštovana uputstva, norme i standardi naučnog kvaliteta.

Prema analizi novinarke Emilije Šercan, više dijelova disertacije Marineskua identično je preuzeto iz drugih radova, a veći dio plagiranog materijala potiče iz tri različita naučna rada.

Ministar pravde odbacuje navode i ističe da je disertacija rađena pod nadzorom uglednog univerzitetskog profesora, uz poštovanje svih "uputstava, etičkih normi i standarda naučnog kvaliteta, u skladu sa zakonodavstvom tog vremena".

Disertaciju su, kako navodi, ocijenili mentor, doktorska komisija i rumunsko Nacionalno tijelo za evaluaciju akademskih radova (CNATDCU) "po svim rigoroznim pravilima", bez ikakvih uočenih nepravilnosti.

Marinesku podsjeća na odluku Rumunskog ustavnog suda (broj 364 od 8. juna 2022), prema kojoj takvi standardi "ne mogu pravno da se preispituju u kontekstu promjena zakona, niti u pogledu naučne vrijednosti rada".

Podijeli:

Tagovi:

Rumunija

plagijat

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

РХМЗ: Стиже промјена времена у Српску

Društvo

RHMZ: Stiže promjena vremena u Srpsku

1 h

0
Сарадник Жељка Обрадовића открио шта је био проблем у Партизану

Svijet

Saradnik Željka Obradovića otkrio šta je bio problem u Partizanu

1 h

0
Станивуковић има новог одборника, хапшен због сумње да је запалио ауто предсједнику Скупштине Рогатица

Republika Srpska

Stanivuković ima novog odbornika, hapšen zbog sumnje da je zapalio auto predsjedniku Skupštine Rogatica

1 h

1
Bogoljub Zeljkovic Banjaluka

Banja Luka

Zeljković: Gradska uprava da ispuni zahtjeve poljoprivrednika

2 h

0

Više iz rubrike

Сарадник Жељка Обрадовића открио шта је био проблем у Партизану

Svijet

Saradnik Željka Obradovića otkrio šta je bio problem u Partizanu

1 h

0
Франкфурт: Због временских услова отказана 102 лета

Svijet

Frankfurt: Zbog vremenskih uslova otkazana 102 leta

2 h

0
Сијарто: Француска и Велика Британија прикривено објављују рат Русији

Svijet

Sijarto: Francuska i Velika Britanija prikriveno objavljuju rat Rusiji

3 h

0
Трамп: Можда употријебимо силу у Ирану

Svijet

Tramp: Možda upotrijebimo silu u Iranu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

13

15

Zašto neki ljudi ne uživaju u muzici?

13

11

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

13

06

Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

13

04

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner