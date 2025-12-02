Paljenje auta, droga, oružje: 19 optuženih u velikoj akciji u Srpskoj

Okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo je optužnicu protiv 19 osoba uhapšenih u velikoj akciji "Smagler", saopšteno je iz ovog Tužilaštva.

Zbog proizvodnje i prometa droge optužnica je podignuta protiv Jekić Daria, Vuković Mihajla, Paravac Nikole, Miladinović Aleksandra, Makrić Srđana, Janjilović Dušana, Paravac Milana, Dejanović Damira, Tutnjević Bojana, Bećirović Nermina, Dušanić Dušana, Jović Nemanje, Kuprešak Miše, Lazić Gorana, Okilj Dušana i Pejić Miloša.

Uhapšeni u pomenutoj akciji Jerinić Đorđe optužen je Omogućavanje uživanja opojnih droga dok su Jekić Dario, Keser Dejan i Salihović Sanin je optuženi za Izazivanje opšte opasnosti.

Jekić Dario je u ovom predmetu optužen i za krivično djelo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela i krivičnog djela Neovlašteno fotografisanje.

Nenad Kuprešak optužen je za Neovlaštenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija.

"Optužnica je potvrđena od strane sudije za prethodno saslušanje Okružnog suda u Doboju dana 15.11.2025. godine, a na prijedlog tužilaštva produžen je pritvor optuženima Jekić D, Vuković M, Paravac N, Miladinović A., Makrić S, Bećirović N, Dušanić D, Okilj D, Kuprešak M, Pejić M, Lazić G, Janjilović D. i Paravac M, koji može trajati najduže 2 (dvije) godine od potvrđivanja optužnice, dok u odnosu na optuženog Keser D. pritvor može trajati najduže 1 (jednu) godinu od potvrđivanja optužnice, uz redovnu sudsku kontrolu opravdanosti mjere pritvora", saopšteno je iz OJT Doboj.

Jekić, Vuković, Paravac, Miladinović, Makrić, Bećirović, Dušanić, Kuprešak, Lazić, Janjilović, Paravac, Dejanović, Tutnjević i Jović, terete se da su od 27.02.2025. godine do 22.08.2025. godine, zajedno i po prethodnim dogovorima, na području Doboja, Teslića, Broda i šire, nabavljali, proizvodili, prerađivali, držali radi prodaje i prodavali supstance koje su proglašene za opojne droge (marihuana, amfetamin - spid , kokain i MDMA), dok se Pejić i Okilj terete da su pomagali optuženima u izvršenju navedenog krivičnog djela.

"Optuženi Jerinić Đ. tereti se da je dana 21.04.2025. godine u svom stanu u Doboju omogućio uživanje opojne droge drugim licima, dakle stavio na raspolaganje prostorije radi uživanja opojne droge, a djelo je učinjeno prema više lica", kažu u OJT Doboj.

Jekić i Salihović se terete da su 05. januara 2021. godine u Doboju zapalili BMW X6, vlasništvo R. J. pričinivši na istom materijalnu štetu.

Jekić i Keser se takođe sumnjiče da su 27. februara ove godine u Doboju zapalili Audi Q5, vlasništvo oštećenog J. S, usljed čega je isto u potpunosti izgorjelo, a usljed požara oštećeno još jedno vozilo koje je bilo parkirano do vozila Audi.

"Dok su dana 26.07.2025. godine u mjestu G.G, grad Doboj Jekić D, Keser D. i NN lice, zapalili vozilo marke Pasat 6, vlasništvo oštećenog H. A. usljed čega je na istom pričinjena veća materijalna šteta, dakle optuženi su kao saizvršioci požarom izazvali opasnost za imovinu većeg obima", saopšteno je iz OJT.

Jekić se tereti i da je pružio pomoć licu počiniocu krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, te da je neovlašteno sačinio filmski snimak nekog lica povrijeđujući time posebno pravo na njegovu privatnost i takav snimak pokazivao trećem licu.

"Optuženi Kuprešak N. tereti se da je neovlašteno držao vatreno oružje i municiju, čije držanje građanima nije dozvoljeno", zaključuje Tužilaštvo.