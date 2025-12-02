Logo
Sutra bez struje nekoliko naselja i ulica u Banjaluci

02.12.2025

20:34

Komentari:

0
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na elektromreži, u srijedu 3. decembra će bez struje biti 6 naselja i 5 ulica.

Kako navode iz "Elektrokrajine", od osam do 16 časova bez struje će biti naselja Stričići, Pavići, Hazići, Lokvari, Ledenice i Racune.

Takođe, u periodu od devet do 14 časova isključenje struje će biti u dijelovima ulica Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 227, Cara Konstantina, Siniše Mijatovića, Baje Pivljanina i Anke Drakulić.

