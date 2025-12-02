Sajam inovatora i investitora u Banjaluci

Marko Glišić, student mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci nada ce da će na sajmu pronaći partnere i investitore koji će pomoći u razvoju ideje.

Ha sajmu je prezentovao svoju ideju green bin, kontejner za reciklažu plastičnih flaša na solarni pogon.

Stručnjak za energetsku efikasnost Miroslav Kojadinović kaže da je važna sprega inovatora i investitora.

Na sajmu su razmijenjena iskustva o korištenju obnovljivih izvora energije i energetskoj efikasnosti.

Održivi razvoj i zelena tranzicija sve intenzivnije postaju dio svakodnevnice. Svjesni su toga i predstavnici institucija Republike Srpske.

Organizator Sajma je Gradska razvojna agencija Banjaluke, koja realizuje nekoliko projekata u okviru sistema obnovljivih izvora energije.

Sajam se održava pod motom Zelena tranzicija, budućnost koja nas spaja.