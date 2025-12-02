Lijepe vijesti: Nakon višednevne potrage pronađen pas Flopi

02.12.2025
13:55
Komentari:0
Pas po imenu Flopi koji je nestao na području Banje Luke, danas je pronađen u krugu Incela.
Nestanak se dogodio 20. novembra nakon saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđen njegov vlasnik, zbog čega je pas u strahu pobjegao s mjesta događaja.
Članovi porodice i prijatelji svakodnevno su bezuspješno tragali za njim, a organizovano je i traženje u koje se uključio veliki broj Banjalučana. Vlasnici su ponudili nagradu od 500 KM osobi koja ga uspije pronaći, prenosi Banjalukanet.
