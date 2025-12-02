Logo
Large banner

Lijepe vijesti: Nakon višednevne potrage pronađen pas Flopi

02.12.2025

13:55

Komentari:

0
Нестали цуко Флопи
Foto: Ustupljena fotografija

Pas po imenu Flopi koji je nestao na području Banje Luke, danas je pronađen u krugu Incela.

Nestanak se dogodio 20. novembra nakon saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđen njegov vlasnik, zbog čega je pas u strahu pobjegao s mjesta događaja.

Članovi porodice i prijatelji svakodnevno su bezuspješno tragali za njim, a organizovano je i traženje u koje se uključio veliki broj Banjalučana. Vlasnici su ponudili nagradu od 500 KM osobi koja ga uspije pronaći, prenosi Banjalukanet.

Podijeli:

Tagovi:

pronađen

pas

nestao

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нестали цуко Флопи

Banja Luka

Porodica ne odustaje: Nastavlja se potraga za psom Flopijem u Banjaluci

5 d

0
Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса

Region

Vlasnik daje nagradu od 5.000 evra ako mu pronađete psa

1 mj

0
Нестао пас у Бањалуци: Власници моле за помоћ

Banja Luka

Nestao pas u Banjaluci: Vlasnici mole za pomoć

6 mj

0
Нестао пас у Драгочају: Јесте ли видјели Локија

Banja Luka

Nestao pas u Dragočaju: Jeste li vidjeli Lokija

10 mj

0

Više iz rubrike

У овим насељима и улицама доћиће до привременог прекида водоснабдијевања

Banja Luka

U ovim naseljima i ulicama doćiće do privremenog prekida vodosnabdijevanja

7 h

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

7 h

0
Одлука о наплати паркинга истиче до краја мјесеца

Banja Luka

Odluka o naplati parkinga ističe do kraja mjeseca

20 h

1
Бањалука сутра остаје у мраку: Ови дијелови града неће имати струје

Banja Luka

Banjaluka sutra ostaje u mraku: Ovi dijelovi grada neće imati struje

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Banke ovo ne govore: Šta se dešava kada u bankomatu nema novca

15

20

Čuvajte krompir uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

15

19

Slučaj požara u diskoteci u Kočanima - svi optuženi negirali krivicu

15

18

Bitno: Vjera i duhovnost

15

08

Ovo su rani znakovi nedostatka vitamina C: Ne ignorišite ih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner