Njemačka industrija u problemu

02.12.2025

20:37

Њемачка индустрија у проблему

Njemačka proizvodnja suočava se sa sve većim poteškoćama u snabdijevanju sirovinama.

Nestašica čipova pogoršava već tešku situaciju u industriji, a nestašica je posebno izražena u automobilskoj industriji, prema podacima Ifo instituta za ekonomska istraživanja sa sjedištem u Minhenu.

Banja Luka

Sutra bez struje nekoliko naselja i ulica u Banjaluci

U nedavnom istraživanju Ifoa, 11.2 odsto anketiranih kompanija prijavilo je poteškoće u nabavci sirovina potrebnih za proizvodnju. U oktobru je 5.5 odsto ispitanika prijavilo takve probleme.

U automobilskoj industriji, 27.6 odsto anketiranih kompanija prijavilo je kašnjenja u snabdijevanju međuproizvodima. U oktobru je taj udio bio manji od jedan odsto.

Proizvođači elektronskih i optičkih proizvoda takođe se suočavaju sa sve većim poteškoćama, a udio u ovom segmentu povećava se s 10.4 na 17.5 odsto.

чишћење

Savjeti

Isprobajte ovaj trik sa džogerom: Kupi prašinu bolje od usisivača

Slična je situacija i kod proizvođača električne opreme. Ovdje je 16 odsto prijavilo nestašice, što je više od 10 odsto u prethodnom mjesecu.

Najveći problemi sa snabdijevanjem u proizvodnji dostigli su vrhunac u decembru 2021. Tada je 81.9 odsto kompanija bilo pogođeno nedostatkom materijala, podsjetio je Ifo, a prenosi "SeeBiz".

Njemačka

