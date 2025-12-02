''Turnir prijateljstva'': Republika Srpska ugostila Srbiju i Rusiju

Košarkaški savez Republike Srpske domaćin je "Turnira prijateljstva" na koji su pristigle kadetske selekcije Srbije i Rusije. Dvorana Borik i ona u Laktašima biće poprište međusobnih okršaja koji za cilj imaju sticanje iskustva, razmjenu košarkaškog znanja, ali i jačanje saradnje tri saveza A na svim nivoima.

"Pozdravljam naše prijatelje iz Rusije i Srbije, koji su došli u jakim sastavima. Košarkaški savez Republike Srpske već intenzivno radi sa selekcijama Srpske, a nedavno smo sa jednom selekcijom boravili u Kini, a sad imamo jak turnir u Banjaluci i Laktašima. Nadam se da će doći i dosta publike" rekao je Milan Đajić, predsjednik Košarkaškog saveza Republike Srpske.

Rusku košarkašku delegaciju predvode nekadašnji reprezentativci, a danas operativci u savezu, Segej Monja i Viktor Hrijapa. Zahvalni su, kažu, na pozivu da sa kadetskom selekcijom zaigraju na turniru.

"Prvi put smo u Banjaluci i sjajno smo dočekani. Hvala na prilici koju su nam dali naši domaćini da igramo ovdje, jer je nama jako teško naći adekvatne protivnike. Biće ovo jako važno za naše mlade igrače, da steknu iskustvo. Nadam se nastavku saradnje dva saveza", rekao je Monja. a njegovo mišljenje dijeli i Viktor Hrijapa.

"Ovo je prvo međunarodno iskustvo za našu kadetsku selekciju i mnogo će im značiti. Drago nam je što i na ovaj način jačamo saradnju sa Košarkaškim savezom Republike Srpske i nadam se da ćemo im uskoro uzvratiti gostoprimstvo." kaže Hrijapa

Sergej Monja i Viktor Hrijapa dobili su i poklone od čelnih ljudi Košarkaškog saveza Republike Srpske za uspomenu na "Turnir prijateljstva" koji će da traje do četvrtka.