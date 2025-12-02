Jokić ponovo sam u Denveru, Dalas odnio pobjedu u "Bol areni"

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su na domaćem terenu od Dalas Maveriksa 131:121 u utakmici regularnog dijela sezone NBA lige. Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl, 11. od starta sezone.

Uprkos povredi koju vuče sa sobom već neko vrijeme, Jokić je daleko bio najsjajnija tačka Denvera u porazu od jednog od ofanzivno najlošijih timova u ligi.

Srpski centar ponovo nije dobio podršku saigrača u petorci i sa klupe, a teško i da hoće dok se ne vrate Braun i Gordon.

Nikola je odlično ušao u meč i već u prvoj četvrtini bio je skok daleko od tripl-dabla - imao je 15 poena, devet skokova i šest asistencija.

Predvođen ovakvom partijom i Denver je tada imao dvocifrenu prednost protiv gostiju. U jednom trenutku bilo je 38:23 u "Bol areni".

I druga četvrtina počela je dobro po Nagetse iako je Valančjunas tada mijenjao Jokića. Domaćin je u tranziciji dolazio do poena kojima je održavao prednost, ali je onda uslijedio neshvatljiv pad iz igre.

Primjetio je Adelman pet minuta do kraja perioda da njegova ekipa gubi zamah, vratio je na parket srpskog centra, ali ništa nije moglo da spriječi sunovrat Denvera.

Gosti su predvođeni sa nekoliko dobrih poteza Flega i Nemharda napravili seriju 22:5 koja ih je vratila u meč i donijela im vođstvo na poluvremenu 69:68.

Uspio je Denver da uzvrati u trećoj dionici koja se uglavnom igrala u serijama pa su malo u prednosti bili jedni, malo drugi, ali je čitav tim stao kad je bilo najpotrebnije.

Pri rezultatu 112:112 uslijedila je još jedna serija gostiju. Dalas je sada predvođen Dejvisom u narednih šest minuta napravio niz 17:5 kojim je došao do plus 12 i pobjede.

Jokić je do svog 11. tripl-dabla u sezoni došao na polovini treće četvrtine, a meč je završio sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija.

Dobru partiju pružio je Pejton Džons koji je ubacio 28 poena uz pet skokova, dok je iznad očekivanja bio i Pejton Votson sa 15 poena i pet uhvaćenih lopti.

Na drugoj strani, iskusni Entoni Dejvis predvodio je Dalas sa 32 poena, 13 skokova i četiri asistencije. Mladi Kuper Fleg nastavio je sa dobrim partijama - 24 poena i osam skokova, ali je ključni čovjek bio pomenuti Endrju Nemhard, koji je meč završio sa 28 poena i 10 asistencija, prenosi RTRS.

Rezultati NBA mečeva:

Detroit - Atlanta 99:98

Indijana Pejsers - Klivlend Kavalirs 119:135

Vašington Vizards - Milvoki Baks 129:126

Bruklin Nets - Šarlot Hornets 116:103

Majami Hit - Los Anđeles Klipers 140:123

Orlando Medžik - Čikago Buls 125:120

Denver Nagets - Dalas Maverik 121:131

Juta Džez - Hjuston Rokets 133:125

Los Anđeles Lejkers - Finiks Sans 108:125