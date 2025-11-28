Jokić i dalje vodi u MVP trci

Nikola Jokić i dalje se nalazi na prvom mjestu u MVP trci.

Srpski košarkaš i ove sezone bilježi sjajne partije u dresu Denver Nagetsa i trenutno je na prosjeku od 29,6 poena, 12,8 asistencija i 11,1 asistencije.

Drugi je aktuelni MVP, Šej Gildžus-Aleksander, koji sa svojom Oklahomom igra fenomenalno ove sezone i glavni su favoriti da i ove sezone osvoje titulu NBA lige.

Kanađanin je na 32,6 poena, 4,9 skokova i 6,6 asistencija.

With top-5 numbers in points, rebounds, and assists, Nikola Jokić stays ahead of the pack for the third straight week 💪



Read @Powell2dapeople’s full Kia MVP ladder before Jokić, SGA, and Dončić lace up for the final night of @emirates NBA Cup Group Play on Prime and NBA League… pic.twitter.com/7jm9kmAstm — NBA (@NBA) November 28, 2025

Na trećem mjestu je košarkaš Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić. Slovenac je za razliku od prve dvojice odigrao manje susreta, jer je pojedine propustio zbog problema sa povredom.

Ipak uprkos svemu on je lider Lejkersa, kojim se od skora priključio i Lebron Džejms.

Luka u prosjeku ima 35,2 poena, 8,8 skokova i 9,2 asistencije.

Među prvih deset košarkaša nalaze se i Janis Adetokumbo, Kejd Kaningem, Viktor Vembanjama, Donovan Mičel, Tajriz Meksi Alperen Šengun i Džejlen Džonson.