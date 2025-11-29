Logo
Denver doživio težak šamar, Nagetsi već sada eliminisani!

29.11.2025

08:01

Лук Корнет држи лопту док га чува Никола Јокић на мечу Денвера и Сан Антонио Спурса
Foto: Tanjug/AP/David Zalubowski

Košarkaši Denver Nagetsa doživjeli su izuzetno neprijatan poraz od San Antonio Sparsa prethodne noći, uprkos činjenici da na terenu nije bilo povrijeđenog Viktora Vembanjame. U Bol Areni je na kraju bilo 139:136 za goste, kojima je ovaj trijumf bio značajan iz više razloga.

Rolerkoster su igrači obje ekipe priredili navijačima, pošto je u pojedinim momentima djelovalo da bi i jedni i drugi mogli do lakog trijumfa. Sparsi su tako vodili 41:33 na kraju prvog kvartala, ali je rival kontrolisao ostatak susreta, do posljednje četvrtine.

Nikola Jokić je meč završio sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova, poenterski nije bio previše raspoložen, što na pravi način nisu pokrile njegove kolege. Doduše, Džoker je uzeo svega deset šuteva iz igre i sedam pogodio. Ipak, novi tripl-dabl je izostao za skok, koji mu je prvobitno dodijeljen.

Denver je već na poluvremenu ubacio 75 poena i poveo 74:59, pošto je u drugoj dionici rezultat bio 41:18 za njih, ali je u trećoj primio 44 poena i čak otišao u minus, pošto je San Antonio napraivo niz od 20:3 i poveo 103:101.

Никола Јокић

Košarka

Jokić i dalje vodi u MVP trci

U posljednjih dvanaest minuta Denver je uglavnom bio na jednom posjedu minusa, ali je na minut do kraja trojka Devina Vasela presudila i odvojila San Antonio na ključnih šest razlike. Gledali smo dramu u posljednjem minutu sa dosta poena, ali su gosti bili precizni sa linije za slobodna bacanja.

Ovaj okršaj bio je i direktan za prvo mjesto u grupi C na Zapadu kada je NBA kup u pitanju, pa je trijumf Sparsa još više dobio na značaju, pošto su Nagetsi eliminisani, dok su oni prošli dalje.

Džamal Marej je bio najefikasniji u poraženom timu sa 34 poena, sedam asistencija i četiri skoka, Kem Džonson je dodao 28 poena i šest skokova, dok se Devin Vasel proslavio na drugoj strani sa 35 poena, uz 25 i 10 skokova Džulijana Šampanja, odnosno 15 i 12 asistencija Diarona Foksa.

Kada je tabela Zapada u pitanju, Denver je pao na četvrto mesto sa skorom 13-5, koliko imaju i Sparsi na petoj poziciji.

(Telegraf)

Nikola Jokić

NBA

Denver Nagetsi

San Antonio Spars

Košarka

