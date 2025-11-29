Denver doživio težak šamar, Nagetsi već sada eliminisani!

Košarkaši Denver Nagetsa doživjeli su izuzetno neprijatan poraz od San Antonio Sparsa prethodne noći, uprkos činjenici da na terenu nije bilo povrijeđenog Viktora Vembanjame. U Bol Areni je na kraju bilo 139:136 za goste, kojima je ovaj trijumf bio značajan iz više razloga.

Rolerkoster su igrači obje ekipe priredili navijačima, pošto je u pojedinim momentima djelovalo da bi i jedni i drugi mogli do lakog trijumfa. Sparsi su tako vodili 41:33 na kraju prvog kvartala, ali je rival kontrolisao ostatak susreta, do posljednje četvrtine.

Nikola Jokić je meč završio sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova, poenterski nije bio previše raspoložen, što na pravi način nisu pokrile njegove kolege. Doduše, Džoker je uzeo svega deset šuteva iz igre i sedam pogodio. Ipak, novi tripl-dabl je izostao za skok, koji mu je prvobitno dodijeljen.

Denver je već na poluvremenu ubacio 75 poena i poveo 74:59, pošto je u drugoj dionici rezultat bio 41:18 za njih, ali je u trećoj primio 44 poena i čak otišao u minus, pošto je San Antonio napraivo niz od 20:3 i poveo 103:101.

U posljednjih dvanaest minuta Denver je uglavnom bio na jednom posjedu minusa, ali je na minut do kraja trojka Devina Vasela presudila i odvojila San Antonio na ključnih šest razlike. Gledali smo dramu u posljednjem minutu sa dosta poena, ali su gosti bili precizni sa linije za slobodna bacanja.

Ovaj okršaj bio je i direktan za prvo mjesto u grupi C na Zapadu kada je NBA kup u pitanju, pa je trijumf Sparsa još više dobio na značaju, pošto su Nagetsi eliminisani, dok su oni prošli dalje.

Džamal Marej je bio najefikasniji u poraženom timu sa 34 poena, sedam asistencija i četiri skoka, Kem Džonson je dodao 28 poena i šest skokova, dok se Devin Vasel proslavio na drugoj strani sa 35 poena, uz 25 i 10 skokova Džulijana Šampanja, odnosno 15 i 12 asistencija Diarona Foksa.

Kada je tabela Zapada u pitanju, Denver je pao na četvrto mesto sa skorom 13-5, koliko imaju i Sparsi na petoj poziciji.

(Telegraf)