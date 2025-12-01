KSS se oglasio poslije skandala u Sarajevu

Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje dijela publike u dvorani „Mirza Delibašić“ u Sarajevu tokom utakmice Bosna i Hercegovina – Srbija u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, navedeno je na početku saopštenja objavljenom na zvaničnom sajtu KSS.

"Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pjevanje uvredljivih nacionalističkih pjesama, pogrdna skandiranja i poruke govora mržnje upućene našoj reprezentaciji i državi Srbiji i predsjedniku naše zemlje, uz ekstremno uvredljive transparente koji nemaju nikakve veze sa sportom.

Ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljno narušavanje sportskog duha, vrijednosti fer-pleja i međunarodnih sportskih standarda i ne smiju se tolerisati ni na jednom sportskom događaju.

Košarkaški savez Srbije očekuje i reakciju FIBA nakon izvještaja delegata utakmice BiH – Srbija u Sarajevu, kao i reakciju Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.

Reprezentacija Srbije je i u takvim okolnostima pokazala profesionalizam, mirnoću i sportski karakter, zbog čega smo izuzetno ponosni. Naš fokus ostaje na igri, poštovanju i vrijednostima koje košarka treba da promoviše", navode iz KSS.

Podsjetimo, Srbija je predvođena novim selektorom Dušanom Alimpijevićem uspjela da preokrene i protiv Bosne i Hercegovine i da u dramatičnoj završnici slavi rezultatom 74:72.

Bila je to druga pobjeda Orlova u isto toliko odigranih mečeva na startu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Prethodno je u Beogradu savladana Švajcarska, iako je Srbija u jednom trenutku imala zaostatak od čak 23 poena.