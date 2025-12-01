Logo

"Zašto se Nermin Nikšić ne ogradi od sramnog skandiranja reprezentaciji Srbije?"

Izvor:

SRNA

01.12.2025

11:48

Komentari:

4
"Зашто се Нермин Никшић не огради од срамног скандирања репрезентацији Србије?"
Foto: Printscreen / Glas Srpske

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da je ono što se dešavalo u sarajevskoj Skenderiji na košarkaškoj utakmici reprezentacija BiH i Srbije manifestacija srbofobije, šovinizma i divljaštva, te upitao da li je izostanak reakcije političkog Sarajeva znak odobravanja?

Košarac je ukazao da političko Sarajevo i danas ćuti na najprimitivnije ispade, skandalozno skandiranje, provokacije i uvrede na račun srpskih reprezentativaca.

"Ne oglašava se ni Nermin Nikšić, federalni premijer i predsjednik partije koja voli da se diči tobože multietničnošću", naveo je Košarac.

Србија БиХ Скендерија

Društvo

Košarac o skandalu: "Šta će reći bošnjački političari? Praviće se ludi"

On je dodao da SDP-ova multietničnost podrazumijeva da su dobri i prihvatljivi samo njihovi dekorativni Srbi u Sarajevu, koji su podobni kada treba uzeti srpske pozicije.

"Nikšić je sinoć bio na utakmici. Zašto se ne ogradi od ovog sramnog skandala? Zašto javno, jasno i glasno ne osudi divljaštvo, vrijeđanje i fanatizam?", upitao je Košarac.

On je upitao da li je izostanak reakcije znak odobravanja?

"Neka im je na obraz i čast. Mi smo ponosni na reprezentaciju Srbije koja je zadržala sportski duh i dostojanstvo", naveo je Košarac na "Instagramu".

Srpski košarkaši sinoć su neprijateljski dočekani u Sarajevu. Navijači BiH zviždali su za vrijeme intoniranja himne Srbije "Bože pravde", te sve vrijeme mahali ratnim zastavama takozvane Armije BiH, pod kojom su počinjeni brojni zločini nad srpskim narodom.

Tokom prvog poluvremena sa tribina su se mogle čuti uvrede na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Srbije.

Podijeli:

Tagovi:

Staša Košarac

Nermin Nikšić

košarkaška reprezentacija Srbije

Komentari (4)
Large banner

Pročitajte više

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

Košarka

"Pala" BiH: Srbija nakon preokreta slavila u Sarajevu

17 h

5
Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

Društvo

Dodik: Zvižduci našoj himni pokazuju da Sarajevo ne želi život sa Srbima

17 h

5
Сраман дочек за кошаркаше Србије у Сарајеву: Извиждана химна "Боже правде"

Košarka

Sraman doček za košarkaše Srbije u Sarajevu: Izviždana himna "Bože pravde"

19 h

4
Кошаркаши Србије вечерас гостују БиХ

Košarka

Košarkaši Srbije večeras gostuju BiH

1 d

0

Više iz rubrike

Човић: Унитарна БиХ никада неће заживјети

BiH

Čović: Unitarna BiH nikada neće zaživjeti

5 h

0
Француски извјештај: "Неки снајперски хици дошли са муслиманске стране у Сарајеву"

BiH

Francuski izvještaj: "Neki snajperski hici došli sa muslimanske strane u Sarajevu"

22 h

0
Вулић: Нећу учествовати на сједници ПИК-а

BiH

Vulić: Neću učestvovati na sjednici PIK-a

1 d

3
Петковић на Форуму и Самиту у Каиру: За одржив развој свима потребне исте шансе

BiH

Petković na Forumu i Samitu u Kairu: Za održiv razvoj svima potrebne iste šanse

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner