"Zašto se Nermin Nikšić ne ogradi od sramnog skandiranja reprezentaciji Srbije?"

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da je ono što se dešavalo u sarajevskoj Skenderiji na košarkaškoj utakmici reprezentacija BiH i Srbije manifestacija srbofobije, šovinizma i divljaštva, te upitao da li je izostanak reakcije političkog Sarajeva znak odobravanja?

Košarac je ukazao da političko Sarajevo i danas ćuti na najprimitivnije ispade, skandalozno skandiranje, provokacije i uvrede na račun srpskih reprezentativaca.

"Ne oglašava se ni Nermin Nikšić, federalni premijer i predsjednik partije koja voli da se diči tobože multietničnošću", naveo je Košarac.

Društvo Košarac o skandalu: "Šta će reći bošnjački političari? Praviće se ludi"

On je dodao da SDP-ova multietničnost podrazumijeva da su dobri i prihvatljivi samo njihovi dekorativni Srbi u Sarajevu, koji su podobni kada treba uzeti srpske pozicije.

"Nikšić je sinoć bio na utakmici. Zašto se ne ogradi od ovog sramnog skandala? Zašto javno, jasno i glasno ne osudi divljaštvo, vrijeđanje i fanatizam?", upitao je Košarac.

On je upitao da li je izostanak reakcije znak odobravanja?

"Neka im je na obraz i čast. Mi smo ponosni na reprezentaciju Srbije koja je zadržala sportski duh i dostojanstvo", naveo je Košarac na "Instagramu".

Srpski košarkaši sinoć su neprijateljski dočekani u Sarajevu. Navijači BiH zviždali su za vrijeme intoniranja himne Srbije "Bože pravde", te sve vrijeme mahali ratnim zastavama takozvane Armije BiH, pod kojom su počinjeni brojni zločini nad srpskim narodom.

Tokom prvog poluvremena sa tribina su se mogle čuti uvrede na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Srbije.