Čović: Unitarna BiH nikada neće zaživjeti

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović poručio je da nikada neće zaživjeti građanstvo i unitarna BiH, dodajući da je nemoguć pokušaj stvaranja nove prividne koncepcije na tome da se zatiru identiteti naroda u BiH.

''Nemoguće je našu vjeru, kulturu, jezik i baštinu koju imamo stotinama godina transformisati u nešto drugo. Siguran sam da najveći broj predstavnika jednog, drugog i trećeg konstitutivnog naroda živi i želi da se zove onako kako se zvao i kroz istoriju'', rekao je Čović.

On je istakao da je u BiH na sceni protektorat ili, eventualno, poluprotektorat.

''Ovo govorim u kontekstu činjenice da su upravo visoki predstavnici, koristeći bonska ovlašćenja od 1997. godine do danas napravili više od 900 odluka koje su uticale na ustave, zakonodavstvo, pa i smjenu demokratski izabranih zvaničnika. Takvo nešto je problematično'', rekao je Čović za "Glas Srpske".

On je naglasio da bi formirao treći entitet kada bi mogao.

''Nisam, jer za to treba promijeniti Ustav. Bez promjene Ustava zaista nema smisla o tome previše ulaziti u rasprave. Kada govorimo o tome šta u budućnosti treba napraviti drugačije, onda kažemo da treba napraviti drugačije uređenje koje će zadovoljiti potrebu svakog konstitutivnog naroda i svakog drugog stanovnika BiH'', dodao je Čović.

On je napomenuo da ima znatno drugačijih pogleda na Dejton, da neko mašta o "potpuno drugačijem `Dejtonu dva`".

''Neko kaže i da je Dejton i napisan upravo na takav način da se kroz petnaestak, dvadeset godina aktuelizuje slična rasprava, te da se on transformiše u nešto drugo, gdje bi ponovno bila uključena međunarodna zajednica'', kaže Čović.

On je istakao da je teško očekivati da će međunarodna zajednica odgovoriti na potrebe s kojima je BiH suočena.

''Osnova svega je činjenica da je konstitutivnost ustavno obavezujuća i natkrovljujuća kategorija. Ustav BiH počiva isključivo na konstitutivnosti naroda, kao što je i potvrđeno odlukom Ustavnog suda BiH'', rekao je Čović.

On je izrazio uvjerenje da će na opštim izborima 2026. godine Hrvati dobiti svog člana Predsjedništva BiH.