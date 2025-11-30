Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

Izvor:
"Aca Lukas je duboko povrijedio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem", naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži "Iks".
"Zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca su bili monstruozni i zato je Lukas fotografišući se s njim duboko povrijedio potomke žrtava i srpski narod.
Poslije ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini", rekao je Dodik.
