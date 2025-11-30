Logo
Large banner

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

Izvor:

ATV

30.11.2025

17:50

Komentari:

8
Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"
Foto: ATV

"Aca Lukas je duboko povrijedio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem", naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži "Iks".

"Zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca su bili monstruozni i zato je Lukas fotografišući se s njim duboko povrijedio potomke žrtava i srpski narod.

Аца Лукас Насер Орић

Scena

Usijale se mreže: Oglasio se Aca Lukas zbog slike sa Naserom Orićem

Poslije ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini", rekao je Dodik.

Аца Лукас Насер Орић

Scena

Mreže "gore": Aca Lukas na večeri sa Naserom Orićem

Podijeli:

Tagovi:

Aca Lukas

Milorad Dodik

Naser Orić

Komentari (8)
Large banner

Pročitajte više

Ево до када је отворен конкурс за студентске стипендије у Бањалуци

Banja Luka

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

1 h

0
У удесу код Приједора повријеђени мушкарац и жена из Лакташа

Hronika

U udesu kod Prijedora povrijeđeni muškarac i žena iz Laktaša

1 h

0
Мајдов освојио бронзу на Гренд слему у Абу Дабију

Ostali sportovi

Majdov osvojio bronzu na Grend slemu u Abu Dabiju

1 h

0
Сензација у Мостару: Посушје савладало Зрињски, Борац остаје на челу табеле

Fudbal

Senzacija u Mostaru: Posušje savladalo Zrinjski, Borac ostaje na čelu tabele

1 h

0

Više iz rubrike

Једна од најотровнијих риба Јадрана уловљена у БиХ

Društvo

Jedna od najotrovnijih riba Jadrana ulovljena u BiH

1 h

0
Огласио се АМС Српске: Уклоњен квар, успостављен саобраћај на граничним прелазима

Društvo

Oglasio se AMS Srpske: Uklonjen kvar, uspostavljen saobraćaj na graničnim prelazima

3 h

0
Пао систем: Обустављен саобраћај на граничним прелазима са Србијом

Društvo

Pao sistem: Obustavljen saobraćaj na graničnim prelazima sa Srbijom

4 h

0
Ево какво нас вријеме очекује у наредним данима

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner