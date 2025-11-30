Logo
Jedna od najotrovnijih riba Jadrana ulovljena u BiH

Izvor:

ATV

30.11.2025

16:40

Једна од најотровнијих риба Јадрана уловљена у БиХ
Foto: Facebook / Lignjolov Eging Club Neum

Jedna od najotrovnijih riba u jadranskim vodama, riba pauk (porodica Trachinidae), ulovljena je kod Neuma.

Tim povodom "Lignjolov Eging Club Neum" upozorio je na opasnost od ribe pauka.

"Često se skriva u plićaku, zakopana u pijesak, zbog čega ga ju je lako nagaziti".

Najčešći način povređivanja ljudi je upravo slučajno gaženje tokom ulaska u more ili boravka u plićaku.

Simptomi uboda

"Ubod ove ribe izaziva jaku, pulsirajuću bol koja se širi iz mjesta povrede. Koža oko uboda može promijeniti boju od blijede do tamnoplave, uz pojavu otoka i mjehurića. U težim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica, slabost, povišena temperatura, otežano disanje pa čak i gubitak svijesti", navode iz kluba.

Iz pomenutog kluba poručuju da opreza nikada nije dovoljno.

Oni savjetuju kupačima i ribolovcima da budu naročito pažljivi prilikom rukovanja sa ulovljenom ribom.

Poseban oprez ističu pri hodanju po plićaku - upravo zbog pauka koji se gotovo neprimjetno skriva u pijesku.

