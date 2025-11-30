Otkazan koncert Ace Lukasa na Jahorini!

Olimpijski centar "Jahorina" obavijestio je javnost da će koncert Ace Lukasa, planiran za 12. decembar u okviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom.

Scena Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

Iz Olimpijskog centra su pojasnili da je razlog za otkazivanje koncerta fotografija na kojoj se Lukas nalazi u društvu Nasera Orića, koja je izazvala zabrinutost i uznemirenje javnosti u Republici Srpskoj.

Društvo Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

"O novom izvođaču koji će nastupiti umjesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obavještena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening događaja biti realizovani prema planu", navedeno je u saopštenju.