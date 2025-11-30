Otkazan koncert Ace Lukasa na Jahorini!

30.11.2025
18:42
Komentari:4
Olimpijski centar "Jahorina" obavijestio je javnost da će koncert Ace Lukasa, planiran za 12. decembar u okviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom.
Scena
Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva
Iz Olimpijskog centra su pojasnili da je razlog za otkazivanje koncerta fotografija na kojoj se Lukas nalazi u društvu Nasera Orića, koja je izazvala zabrinutost i uznemirenje javnosti u Republici Srpskoj.
Društvo
Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"
"O novom izvođaču koji će nastupiti umjesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obavještena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening događaja biti realizovani prema planu", navedeno je u saopštenju.
Scena
Usijale se mreže: Oglasio se Aca Lukas zbog slike sa Naserom Orićem
Društvo
11 h0
Društvo
11 h6
Društvo
12 h18
Društvo
13 h0
Najnovije
Najčitanije
22
13
21
54
21
50
21
47
21
40
Trenutno na programu