Francuski izvještaj: "Neki snajperski hici došli sa muslimanske strane u Sarajevu"

ATV

30.11.2025

16:23

Француски извјештај: "Неки снајперски хици дошли са муслиманске стране у Сарајеву"
Foto: screenshot / x / Know More

Globalistički mediji forsiraju neprovjerene tvrdnje o "snajper turizmu" tokom rata u BiH kako bi demonizovali Srbe i podijelili narod, piše stranica "Know More".

"Globalistički mediji pokušavaju da ožive rat sa recikliranim narativom. Forsiraju neprovjerene tvrdnje o "snajper turizmu" tokom rata u BiH kako bi demonizovali Srbe i podijelili narod.Ali dok promovišu glasine, ignorišu dokumentovan slučaj od samog Njujork Tajmsa", navodi ovaj stranica.

Kako navode, istraga iz 1995. godine koju su sprovele francuske snage pri UN-u unutar Sarajeva je zaključila:

"Neki snajperski hici koji su pogodili civile došli sa bošnjačke strane, a ne sa strane srpskih snaga. Tajms citira francusku jedinicu: "Smatramo da je skoro nemoguće za povjerovati, ali samo sigurni da je tačno". UN-ov antisnajperski tim je koristio termalnu optiku, pratio je putanju metka i locirao pucnje u zgradi koju su kontrolisale muslimanske snage. Tajms je objavio da je "istraga bila konačna", kako su naveli francuski komandanti.

Takođe se dodaje:

"Ovi vjeruju da su muslimani kreirali žrtve da generišu bijes, simpatije i medijsku pažnju. Te činjenice se ignorišu dok se nedokazane priče o "Sarajevo safariju" dobijaju medijsko interesovanje.

Ako bosanski muslimani insistiraju da je postojao "snajper turizam", kako oni znaju toliko o tome? Ako su njihovi lideri žrtvovali svoj narod za međunarodni PR, možda su dozvolili da to rade i stranci? Možda oni, koji su najglasniji o ovim užasnim događajima, skrivaju svoju umiješanost u ovo? Pogledajte izvore, pogledajte dokaze, pogledajte motiv. Istina nije u propagandi nego u činjenicama", navodi Know More.

Sarajevo

muslimani

