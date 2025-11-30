Logo
Dodik o Orićevoj izjavi: Kad mogu da ubijaju, mogu i da lažu

Izvor:

ATV

30.11.2025

21:54

Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу
Foto: Printscreen / X

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije sreo, niti zvao Nasera Orića.

аца лукас

Društvo

Otkazan koncert Ace Lukasa na Jahorini!

- Koji lažov. Nikad u životu nisam sreo, niti sam zvao, Orića. Ali to su takvi zlikovci, kad mogu da ubijaju, mogu i da lažu - naveo je Dodik na Iksu.

Podsjećamo, Naser Orić, bivši komandant muslimanskih snaga u Srebrenici, optužen za brojne zločine nad Srbima, je za federalne medije izjavio da je "Dodik tražio pomoć od njega".

Аца лукас насер орић 2

Scena

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

Милорад Додик

Društvo

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

