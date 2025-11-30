Dodik o Orićevoj izjavi: Kad mogu da ubijaju, mogu i da lažu

Izvor:
ATV
30.11.2025
21:54
Komentari:4
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije sreo, niti zvao Nasera Orića.
Društvo
Otkazan koncert Ace Lukasa na Jahorini!
- Koji lažov. Nikad u životu nisam sreo, niti sam zvao, Orića. Ali to su takvi zlikovci, kad mogu da ubijaju, mogu i da lažu - naveo je Dodik na Iksu.
Koji lažov. Nikad u životu nisam sreo, niti sam zvao, Orića. Ali to su takvi zlikovci, kad mogu da ubijaju, mogu i da lažu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 30, 2025
Podsjećamo, Naser Orić, bivši komandant muslimanskih snaga u Srebrenici, optužen za brojne zločine nad Srbima, je za federalne medije izjavio da je "Dodik tražio pomoć od njega".
Scena
Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva
Društvo
Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"
Scena
14 h2
Scena
14 h3
Društvo
11 h6
Republika Srpska
1 sedm0
Republika Srpska
8 h0
Republika Srpska
10 h3
Republika Srpska
10 h0
Republika Srpska
14 h1
Najnovije
Najčitanije
22
13
21
54
21
50
21
47
21
40
Trenutno na programu