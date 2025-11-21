Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

Ramo Isak, Ćamil Duraković i Ramiz Salkić su "trojanski konji" zločinca Nasera Orića, a njihove izjave o tome za koga Bošnjaci treba da glasaju na izborima u Republici Srpskoj predstavljaju glas najvećeg krvnika iz Podrinja, rekao je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice Branimir Kojić.

On je ukazao da se u njihovim posljednjim javnim nastupima može prepoznati nastojanje da utiču na izborni proces u Republici Srpskoj među bošnjačkim biračima, te istakao da je jasno od koga ova naredba dolazi.

"Ovo što oni izjavljuju prethodnih dana je ništa drugo do glas najvećeg zločinca i krvnika iz Podrinja koji bi trebao da trune u zatvoru za svaku žrtvu iz Podrinja, a ukupno ih je 3.267", rekao je Kojić Srni.

On je podsjetio da je Duraković prije nekoliko godina bio hapšen zajedno sa Orićem.

Kojić kaže da je Orić pojavljuje u spotu pjesme o Rami Isaku, kojem više priliči da bude vašarski zabavljač nego ministar.

"Uzmemo li u obzir uticaj Orića kod muslimana, ali i saradnju sa pojedinim Srbima sa kojima redovno odlazi u lov, jasno je da mnogi žele da umiješaju prste u izborni proces u Republici Srpskoj kako bi ojačali svoj uticaj tamo gdje su činili monstruozne zločine", rekao je Kojić.

On je naveo da je očekivano da će uložiti i dosta novca kako bi pobijedili njihovi ljudi i kako bi u budućnosti bilo što manje Republike Srpske, a sve više Baščaršije i unitarne BiH.