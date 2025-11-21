Prvi put bez zagrijavanja i rezova: Tumor uništen ultrazvukom

Specijalisti sa Moskovskog državnog univerziteta "Lomonosov" uspješno su sproveli prvi eksperiment u Rusiji uništavanja malignog tumora pomoću ultrazvuka bez kontakta.

Vijest je saopštila , saopštila je danas pres služba univerziteta.

"Istraživači sa Fizičkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta, zajedno sa ljekarima iz Medicinskog naučnog i obrazovnog instituta (MNOI) i Fakulteta fundamentalne medicine, prvi put su pokazali sposobnost impulsnog fokusiranog ultrazvuka visokog intenziteta da mehanički uništi tkivo izuzetno agresivnog tumora - leiomiosarkoma bez zagrijevanja ili rezova", naveo je univerzitet, prenosi TASS.

Leiomiosarkom je izuzetno agresivan maligni tumor i jedan od najčešćih tipova sarkoma mekih tkiva.

U eksperimentu, ruski naučnici su ga uspješno uništili ex vivo koristeći ultrazvučno vođenje.

Tumorsko tkivo je transformisano u besstrukturnu tečnost.

Autori vjeruju da bi ova nova metoda mogla da postane alternativa hirurškom i medikamentoznom liječenju sarkoma.

Histološka analiza mikrostrukture uzoraka nakon eksperimenta potvrdila je potpuno uništenje tumorskih ćelija uz očuvanje jasnih granica između oštećenog i zdravog tkiva, navela je pres služba univerziteta.

Leiomiosarkom se razvija iz glatkog mišićnog tkiva. Najčešće se javlja u materici, retroperitoneumu, ekstremitetima i krvnim sudovima

Rossiйskie učenыe vpervыe razrušili opuholь s pomoщью ulьtrazvuka. Ob эtom soobщili TASS v MGU:https://t.co/N34F74XNOE pic.twitter.com/b4vocZikjZ — TASS Nauka (@naukatass) November 21, 2025

Trenutno se uklanja hirurški, ponekad u kombinaciji sa zračenjem i hemoterapijom.

U neoperabilnim slučajevima, pacijenti dobijaju samo palijativnu njegu.

Istraživači stoga tragaju za novim, nježnim, ali efikasnim ciljanim metodama liječenja.

Rezultati studije, sprovedene u okviru Interdisciplinarne naučne i obrazovne škole Moskovskog državnog univerziteta "Fotonske i kvantne tehnologije. Digitalna medicina", objavljeni su u časopisu "Q1 Ultrasonik".