Logo
Large banner

Prvi put bez zagrijavanja i rezova: Tumor uništen ultrazvukom

Izvor:

Tanjug

21.11.2025

14:46

Komentari:

0
Први пут без загријавања и резова: Тумор уништен ултразвуком
Foto: Pixabay/OsloMetX

Specijalisti sa Moskovskog državnog univerziteta "Lomonosov" uspješno su sproveli prvi eksperiment u Rusiji uništavanja malignog tumora pomoću ultrazvuka bez kontakta.

Vijest je saopštila , saopštila je danas pres služba univerziteta.

"Istraživači sa Fizičkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta, zajedno sa ljekarima iz Medicinskog naučnog i obrazovnog instituta (MNOI) i Fakulteta fundamentalne medicine, prvi put su pokazali sposobnost impulsnog fokusiranog ultrazvuka visokog intenziteta da mehanički uništi tkivo izuzetno agresivnog tumora - leiomiosarkoma bez zagrijevanja ili rezova", naveo je univerzitet, prenosi TASS.

Кенан Дједовић

Hronika

Građani se opraštaju od mladog policajca Kenana Djedovića (27) koji je pronađen mrtav u autu

Leiomiosarkom je izuzetno agresivan maligni tumor i jedan od najčešćih tipova sarkoma mekih tkiva.

U eksperimentu, ruski naučnici su ga uspješno uništili ex vivo koristeći ultrazvučno vođenje.

Tumorsko tkivo je transformisano u besstrukturnu tečnost.

Autori vjeruju da bi ova nova metoda mogla da postane alternativa hirurškom i medikamentoznom liječenju sarkoma.

Histološka analiza mikrostrukture uzoraka nakon eksperimenta potvrdila je potpuno uništenje tumorskih ćelija uz očuvanje jasnih granica između oštećenog i zdravog tkiva, navela je pres služba univerziteta.

Leiomiosarkom se razvija iz glatkog mišićnog tkiva. Najčešće se javlja u materici, retroperitoneumu, ekstremitetima i krvnim sudovima

Trenutno se uklanja hirurški, ponekad u kombinaciji sa zračenjem i hemoterapijom.

U neoperabilnim slučajevima, pacijenti dobijaju samo palijativnu njegu.

Istraživači stoga tragaju za novim, nježnim, ali efikasnim ciljanim metodama liječenja.

Rezultati studije, sprovedene u okviru Interdisciplinarne naučne i obrazovne škole Moskovskog državnog univerziteta "Fotonske i kvantne tehnologije. Digitalna medicina", objavljeni su u časopisu "Q1 Ultrasonik".

Podijeli:

Tagovi:

Operacija

tumor

Laparoskopsko uklanjanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник Боливије укинуо Министарство правде

Svijet

Predsjednik Bolivije ukinuo Ministarstvo pravde

34 min

0
Грађани се опраштају од младог полицајца Кенана Дједовића (27) који је пронађен мртав у ауту

Hronika

Građani se opraštaju od mladog policajca Kenana Djedovića (27) koji je pronađen mrtav u autu

50 min

0
Новак Ђоковић

Tenis

Trener posavjetovao Novakovog sina: ''Nemoj da budeš teniser, kriterijumi su nerealni''

53 min

0
Камион се преврнуо и слетио са пута

Hronika

Kamion se prevrnuo i sletio sa puta

1 h

0

Više iz rubrike

Шта крвна група говори о твојој личности?

Zanimljivosti

Šta krvna grupa govori o tvojoj ličnosti?

1 h

0
Ови хороскопски знакови су познати по томе да сваку ситуацију претјерано анализирају

Zanimljivosti

Ovi horoskopski znakovi su poznati po tome da svaku situaciju pretjerano analiziraju

3 h

0
Ушла у тоалет на аеродрому у Лисабону, па се фрапирала: "Нема врата, испред је огледало"

Zanimljivosti

Ušla u toalet na aerodromu u Lisabonu, pa se frapirala: "Nema vrata, ispred je ogledalo"

3 h

0
Српкиње су полудјеле за овим мирисом: Проглашен је за најбољи женски парфем икада

Zanimljivosti

Srpkinje su poludjele za ovim mirisom: Proglašen je za najbolji ženski parfem ikada

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Bankomati će satima biti van funkcije za Novu godinu

15

13

Ribe poznate kao "živi fosili" bile skrivene u muzejima 150 godina

15

10

Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

15

00

Ronaldo dobio poseban poklon u Bijeloj kući, rezervisan je samo za najuglednije goste

14

57

Mladići (18) osumnjičeni za požar u Vjesniku, prebacuju krivicu jedni na druge

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner