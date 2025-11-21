Logo
Srpkinje su poludjele za ovim mirisom: Proglašen je za najbolji ženski parfem ikada

Telegraf

Српкиње су полудјеле за овим мирисом: Проглашен је за најбољи женски парфем икада
Foto: Pixabay

Ako postoji jedan miris koji žene u Srbiji već godinama preporučuju jedna drugoj, nose i iznova mu se vraćaju, onda je to on - parfem koji je nedavno proglašen najboljim ženskim parfemom svih vremena.

Čim je objavljeno da je YSL Black Opium ponio titulu najomiljenijeg i najuticajnijeg mirisa, društvene mreže u Srbiji su eksplodirale. Komentari, preporuke, snimci otpakivanja - sve ukazuje na jedno: Srpkinje ga obožavaju i tvrde da ostavlja utisak koji se pamti.

Kako je YSL Black Opium postao parfem broj jedan?

Prestižni modni magazin Marie Klaire posvetio je mjesece analize, ispitivanja i rangiranja ženskih parfema iz cijelog svijeta. Njihov tim je:

prskao svaki parfem u različitim intervalima

testirao difuziju i trajanje mirisa

analizirao konkretne note

isprobavao parfeme u stvarnim društvenim situacijama

Rezultat tako rigoroznog procesa? YSL Black Opium se izdvojio kao miris koji jednako dobro reaguje i u toplim i u hladnim prostorijama, i na ženama koje nose minimalizam i na onima koje biraju jake, senzualne tonove.

I zato je ponio titulu najboljeg ženskog parfema ikada.

Zašto se baš YSL Black Opium izdvojio iz gomile?

Ono što ga čini posebnim jeste njegova moćna kontrastna kompozicija. Parfem otvara:

smjeli akord crne kafe - prepoznatljiv, jak, energičan

cvijet narandže u srcu - daje mu blagu ženstvenu nježnost

pačuli i kedrovina u osnovi - pružaju dubinu, trajnost i karakter

Na sve to dolazi vanila, koja donosi toplinu i senzualnost. Upravo ova kombinacija daje parfemu onu dimenziju zbog koje žene kažu da ostavlja neodoljiv trag.

Драган Калинић

Republika Srpska

Kalinić: Isakova izjava ekstremna - umiješao se u unutrašnje stvari Republike Srpske

Parfem je istovremeno drzak i sofisticiran, jak ali nosiv, glamurozan a opet svakodnevan.

To je razlog što privlači žene svih generacija i stilova.

Bočica koja mami poglede

YSL Black Opium dolazi u prepoznatljivoj, tamnoj, svjetlucavoj bočici koja izgleda kao mali komad večernjeg nakita.

Inspirisana je legendarnim mirisom Opium koji je kreirao Iv Sen Loran još 1977. godine, a ovaj savremeni “crni opijum” zamišljen je kao moderna, urbana verzija tog kultnog klasika.

Na mirisu su radila čak četvorica renomiranih parfemskih umjetnika:

Natali Lorson

Mari Salamanj

Olivije Kresp

Honorin Blank

Njihova vizija rezultirala je mirisom koji već sada ima status parfema koji izdržava test vremena.

Kako se pravilno nanosi YSL Black Opium ?

Da bi efekat mirisa bio maksimalan, preporučuje se nanošenje na:

zglobove - prvo blago utapkavanje

vrat

grudi

Na ovim tačkama se parfem najlepše razvija jer ga tijelo prirodno zagrijeva, pa se njegov trag pojačava kako dan odmiče.

Трговска гора

Region

Hrvatskom saboru upućen Prijedlog zakona o izgradnji centra na Trgovskoj gori

Ovaj način nanošenja pruža prepoznatljivu, zavodljivu auru koja traje i tokom dana i tokom večeri.

Trijumf koji inspiriše i otvara vrata novim mirisima

Pobjednička titula YSL Black Opium ne znači samo da je ovaj parfem osvojio testere. Ona potvrđuje da su žene širom svijeta, uključujući i Srpkinje, u njemu prepoznale miris koji je istovremeno moderan, zavodljiv i autentičan.

Ovaj uspeh može biti i inspiracija onima koje žele da otkriju nešto novo u svijetu parfema, ali i onima koje traže mirisni potpis - onaj koji ostaje upamćen.

(telegraf)

