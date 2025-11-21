Logo
Dodik: Za rekonstrukciju i izgradnju puteva biće uloženo 100 miliona KM

ATV

21.11.2025

11:10

Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, rekao je danas novinarima da će za rekonstrukciju i izgradnju puteva u Republici Srpskoj u narednom periodu biti uloženo 100 miliona KM.

''Plus, naravno, ono što je višedecenijski problem, a to je put Foča-Šćepan Polje, do granice sa Crnom Gorom, gde su obezbijeđena sredstva Svjetske banke u povoljnjim aranžmanima'', naveo je Dodik.

Republika Srpska

Dodik: Budućnost Srpske sigurna dok god je brane pripadnici MUP-a

Poručio je da će biti završen i taj komunikacijski pravac.

''To je važno za Republiku Srpsku isključivo u ovome djelu saobraćaja. To više otvara Crnu Goru nego što otvara i što je potrebno samoj Republici Srpskoj, ali ćemo mi to uradati kao dobri domaćini'', zaključio je Dodik.

Milorad Dodik

Autoputevi RS

