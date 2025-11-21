Logo
U Republici Srpskoj sutra počinje predizborna tišina

Izvor:

SRNA

21.11.2025

10:18

Foto: ATV

U Republici Srpskoj sutra počinje predizborna tišina uoči prijevremenih predsjedničkih izbora koji će biti održani u nedjelju, 23. novembra.

Predizborna tišina počinje sutra u 7.00 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta na izborni dan, saopšteno je iz Centralne izbore komisije /CIK/ BiH.

Ujedno, danas je posljednji dan izborne kampanje koja je počela 8. novembra, pa će kandidati imati priliku da na završnim tribinama predstave programe.

Виктор Орбан и Доналд Трамп

Svijet

Orban: Tramp je odlučan u namjeri da prekine rat u Ukrajini

Kandidati za predsjednika Republike Srpske su Siniša Karan iz SNSD-a, Branko Blanuša iz SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te Igor Gašević i Slavko Dragičević koji su nezavisni kandidati.

U centralni birački spisak za prijevremene predsjedničke izbore, koji je potvrdio CIK, nalazi se 1.264.364 birača sa pravom glasa.

Republika Srpska

izbori

Prijevremeni izbori 2025

