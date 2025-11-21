Kojić: Vraćanjem izvornom Dejtonu poništiti nametnute intervencije

Dejtonski mirovni sporazum dao je suverenitet Republici Srpskoj, ali je intervencionizmom visokih predstavnika došlo do znatnog urušavanja sporazuma i Ustava BiH kao njegovog dijela, zbog čega je jedino rješenje za BiH vraćanje izvornom sporazumu, izjavio je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Kojić je u izjavi za Srnu naveo da je Dejtonski sporazum dao suverenitet Republici Srpskoj u okviru njenih ustavnih nadležnosti propisanih Ustavom Srpske, ali i Ustavom BiH, u kojem je jasno rečeno da je sve ono što nije propisano - nadležnost entiteta.

"Samim tim Republika Srpska ima elemente državnosti i potpuno zaokružen sistem zakonodavne, izvršne i sudske vlasti i suverenog odlučivanja unutar granica svoje teritorije", istakao je Kojić.

On je konstatovao da je činjenica da je intervencionizmom visokih predstavnika u nekom ranijem periodu, te djelovanjem Kristijana Šmita, došlo do znatnog urušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i samog Ustava.

"Onog trenutka kada su visoki predstavnici prestali da nameću izmjene, onda je na red došao Ustavni sud BiH, koji se od tumača Ustava pretvorio u klasičnog ustavotvorca, donoseći odluke kojima su se oduzimale nadležnosti entiteta, pokušavajući da time smanje njihov suverenitet", naglasio je Kojić.

Kojić je ukazao na to da kad se Dejtonski mirovni sporazum pogleda sa distance od 1995. godine, kada je zaključen, do danas, on ne postoji u izvornom obliku.

"Imamo jednu potpuno promijenjenu ustavnu strukturu garantovanu Dejtonskim mirovnim sporazumom, ali ono što jeste važno - i dalje u potpunosti imamo suverenitet koji ima Republika Srpska na svojoj teriotiriji, i kroz zakonodavnu, i kroz izvršnu i kroz sudsku vlast", naglasio je Kojić.

On je istakao da je Dejton dao vrstu zaštite vitalnog nacionalnog interesa, što je i bio osnov za potpisivanje sporazuma i prekid ratnih sukoba, a to je da se mogu u potpunosti štititi vitalni interesi svakog naroda i da jedan narod ne može biti diskriminisan unutar BiH.

"Bošnjaci uporno pokušavaju i kroz te izmjene, koje su bile nametnute odlukama visokih predstavnika, da vrše klasičnu diskriminaciju srpskog naroda, s ciljem stvaranja unitarne BiH", naveo je Kojić i napomenuo da to sada onemogućavaju novi geopolitički odnosi.

Kojić je poručio da je dogovor unutar BiH jedini način opstanka naroda koji žive na ovim prostorima i, generalno, opstanka dejtonske BiH.

"Ono što je važno je da Dejtonski mirovni sporazum u svom izvornom obliku jedino može da obezbijedi opstanak BiH. Dakle, vraćanje na izvorni Dejtonski sporazum je jedini način opstanka, sve ostalo produbljuje krizu i odnose među narodima unutar BiH", istakao je Kojić.

On je upozorio i da bi potencijalna revizija sporazuma morala da u potpunosti odražava sve ustavne nadležnosti Srpske i njen suverenitet, koji joj je garantovan izvornim Dejtonskim sporazumom.

Pune tri decenije navršile su se danas od kada je u američkoj bazi Rajt Peterson u Dejtonu parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak.

Ovim sporazumom stvorena je državna zajednica BiH sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, koji su potpisnici svih aneksa.