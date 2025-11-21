Objavljeno svih 28 tačaka: Da li je ovo Trampov plan za Ukrajinu?

Ukrajinski poslanik Oleksij Gončarenko objavio je 28 tačaka mirovnog plana za Ukrajinu.

Mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trampa sadrži 28 tačaka. One uključuju odredbe koje se tiču teritorijalnih pitanja, obnove i političkog statusa Ukrajine.

Bezbjednost i politički status Ukrajine

Prema odredbama koje se tiču bezbjednosti i političkog statusa Ukrajine, biće potvrđen suverenitet Ukrajine, Sjedinjene Američke Države će pružiti uslovne garancije bezbjednosti, vanblokovski status Ukrajine i odricanje od NATO-a biće utvrđeni u Ustavu, broj ukrajinskih oružanih snaga biće ograničen, a nenuklearni status zemlje biće očuvan.

Teritorijalna pitanja

Što se tiče teritorijalnih pitanja, Krim, Donjeck i Lugansk biće de fakto priznati kao ruske teritorije, dok će Herson i Zaporožje dobiti "zamrznuti status" duž linije kontakta. Tramp takođe predlaže stvaranje demilitarizovane tampon zone pod de fakto ruskom kontrolom, pri čemu bi obe strane bile obavezne da ne menjaju granice silom.

Vojni sporazumi

Dalje, vojni sporazumi, prema planu, uključuju zabranu raspoređivanja trupa NATO-a u Ukrajini i borbenih aviona NATO-a u Poljskoj. Predlaže se stvaranje američko-ruske radne grupe za bezbjednost i pravno učvršćivanje ruske politike nenapadanja.

Ekonomski blok i obnova Ukrajine

Pitanja koja se tiču ekonomije i obnove Ukrajine uključuju odredbe o stvaranju investicionog paketa za obnovu Ukrajine, korišćenje 100 milijardi dolara zamrznute ruske imovine, od čega će 50% profita ići Sjedinjenim Državama, kao i dodjelu dodatnih 100 milijardi evra iz Evrope i stvaranje Fonda za razvoj Ukrajine.

Rusija u globalnom sistemu

Tačke odgovorne za poziciju Rusije u svijetu uključuju postepeno ukidanje sankcija, povratak zemlje u G8 i dugoročnu ekonomsku saradnju sa Sjedinjenim Državama.

Humanitarna pitanja

Humanitarna pitanja uključuju razmenu zatvorenika "svi za sve" i spajanje porodica i programe tolerancije u obrazovanju.

Energija i posebni objekti

Trampov plan takođe uključuje odredbe o energetici i posebnim objektima. To uključuje pokretanje Zaporoške nuklearne elektrane (ZNPP) pod nadzorom IAEA, sa električnom energijom koja će biti podijeljena 50/50 između Rusije i Ukrajine, kao i pomoć SAD u obnovi gasne infrastrukture Ukrajine.

Unutrašnji politički procesi u Ukrajini

Kao dio unutrašnjeg političkog procesa u Ukrajini, izbori će biti održani 100 dana nakon potpisivanja mirovnog plana, a svim učesnicima u sukobu biće data potpuna amnestija.

Implementacija i kontrola

Sprovođenje odredbi mirovnog plana biće praćeno kroz pravno obavezujući sporazum i nadzor od strane "Mirovnog savjeta" koji predvodi Tramp. Štaviše, plan zahtijeva trenutni prekid vatre po potpisivanju sporazuma i sankcije za kršenje mirovnog plana.

28 tačaka Trampovog mirovnog sporazuma za Ukrajinu

1. Suverenitet Ukrajine biće potvrđen.

2. Rusija, Ukrajina i Evropa će zaključiti sveobuhvatni sporazum o nenapadanju; svi sporovi iz posljednjih 30 godina smatraće se riješenim.

3. Rusija se obavezuje da neće vršiti invaziju na susjedne zemlje, a NATO se obavezuje da se neće dalje širiti.

4. Sjedinjene Američke Države će djelovati kao posrednik u dijalogu između Rusije i NATO-a o pitanjima bezbjednosti i deeskalacije.

5. Ukrajina će dobiti bezbjednosne garancije.

6. Broj ukrajinskih oružanih snaga biće ograničen na 600.000 ljudi.

7. Ukrajina će u svom Ustavu ugraditi svoje odbijanje da se pridruži NATO-u, a NATO će sličnu odredbu uključiti u svoja dokumenta.

8. NATO neće rasporediti trupe u Ukrajini.

9. Evropski borbeni avioni biće stacionirani u Poljskoj.

10. Garancije SAD:

- Sjedinjene Američke Države će dobiti nadoknadu za pružanje garancija.

- Ukrajina će izgubiti garanciju ako napadne Rusiju.

- Ako Rusija napadne Ukrajinu, sankcije će biti vraćene, a priznate teritorije će biti preispitane.

- Lansiranje raketa na Moskvu ili Sankt Peterburg bez razloga lišiće Ukrajinu garancija.

11. Ukrajina ima pravo na članstvo u EU i dobiće preferencijalni pristup evropskom tržištu.

12. Plan za obnovu Ukrajine obuhvata:

- Fond za razvoj Ukrajine za investicije u tehnologiju i vještačku inteligenciju.

- Zajednička obnova i rad gasne infrastrukture.

- Rekonstrukcija oštećenih područja i gradova.

- Razvoj infrastrukture.

- Rudarstvo.

- Poseban paket Svjetske banke.

13. Rusija će biti reintegrisana u globalnu ekonomiju:

- Sankcije će biti ukidane po fazama.

- SAD i Rusija će potpisati dugoročni sporazum o ekonomskoj saradnji.

- Rusija će biti pozvana da se ponovo pridruži G8.

14. Zamrznuta imovina:

- 100 milijardi dolara ruskih sredstava biće iskorišćeno za obnovu Ukrajine; SAD će dobiti 50% profita.

- Evropa će dodati 100 milijardi dolara.

- Preostala zamrznuta sredstva biće usmjerena u američko-ruski investicioni fond.

15. Biće osnovana američko-ruska radna grupa za poštovanje sporazuma.

16. Rusija će ojačati svoju politiku nenapadanja prema Evropi i Ukrajini.

17. Sjedinjene Američke Države i Rusija će produžiti sporazume o kontroli nuklearnog naoružanja, uključujući START I.

18. Ukrajina potvrđuje svoj status države bez nuklearnog oružja.

19. Nuklearna elektrana Zaporožje će nastaviti sa radom pod nadzorom MAAE; proizvodnja će biti podeljena 50:50 između Rusije i Ukrajine.

20. Obje zemlje će sprovesti programe tolerancije:

- Ukrajina će usvojiti norme EU o zaštiti manjina.

- Obe strane će ukinuti diskriminatorne mjere.

- Nacistička ideologija će biti zabranjena.

21. Teritorije:

- Krim, Donjeck i Lugansk biće de fakto priznati kao ruski, uključujući i od strane Sjedinjenih Država.

- Herson i Zaporožje su zamrznuti duž linije kontakta.

- Rusija se odriče drugih teritorija van pet regiona.

- Ukrajina povlači svoje snage iz dijela Donjecke oblasti; teritorija će postati demilitarizovana tampon zona.

22. Ni Ukrajina ni Ruska Federacija neće mijenjati teritorijalne sporazume silom.

23. Rusija neće ometati korišćenje Dnjepra i izvoz žita preko Crnog mora.

24. Humanitarni blok:

- Razmjena svih za sve.

- Povratak civilnih pritvorenika i djece.

- Program ponovnog spajanja porodica.

- Mere pomoći žrtvama sukoba.

25. Ukrajina će održati izbore za 100 dana.

26. Sve strane će dobiti amnestiju i odreći se budućih potraživanja.

27. Sporazum će biti pravno obavezujući, a nadgledaće ga Mirovni savjet na čelu sa Donaldom Trampom.

28. Nakon potpisivanja memoranduma, prekid vatre će odmah stupiti na snagu.