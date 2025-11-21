Logo
Etiopija: Raste broj žrtava od Marburg virusa, pošasti za koju ne postoji vakcina

Izvor:

Agencije

21.11.2025

08:58

Foto: pexels/CDC

Epidemija Marburg virusa, jednog od najsmrtonosnijih na planeti, razbuktava se u Etiopiji. Broj zaraženih svakodnevno raste, a već je zabilježeno nekoliko smrtnih slučajeva. Ovaj virus se prenosi kontaktom sa tjelesnim tečnostima i za njega ne postoji odobrena vakcina, zbog čega su zdravstveni radnici u panici.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je prošle sedmice, nakon testiranja uzoraka iz grupe sumnjivih slučajeva, da je u Etiopiji izbila epidemija marburške virusne infekcije koja ima visoku stopu smrtnosti.

Nakon testiranja, SZO je saopštila da je detektovano devet slučajeva infekcije visurom Marburg među kojima su i zdravstveni radnici koji su angažovani na jugu Etiopije blizu granice sa Južnim Sudanom, prenosi Blumberg.

SZO je zbog ove situacije u Etiopiji izdvojila 300.000 dolara iz svog fonda za nepredviđene situacije, rasporedila udarni tim za intervenciju i sprovela dostavu neophodnih medicinskih sredstava.

Милорад Којић

Republika Srpska

Kojić: Vraćanjem izvornom Dejtonu poništiti nametnute intervencije

Marburška virusna bolest, ranije poznata kao marburška hemoragijska groznica, jedna je od najmanje 30 poznatih virusnih, karantinskih bolesti sa velikom stopom smrtnosti, koja je u nekim epidemijama dosezala i 90 odsto.

Izazivač bolesti je virus Marburg, koji je nazvan po njemačkom gradu Marburgu, gdje je prvi put izolovan 1967. godine, a čiji izvor su bili zeleni majmuni iz Afrike.

Inkubacija: Obično 2-21 dana (najčešće 5-10 dana)

Rani simptomi: Nagla visoka temperatura, jake glavobolje, bolovi u mišićima, slabost, mučnina, povraćanje, dijareja

Kasniji simptomi (teški oblici): Teški dehidracija, ponekad osip, disfunkcija jetre/renalna insuficijencija, i kod nekih pacijenata teške hemoragije (krvarenje iz sluznica i kože).

zemljotres potres

Svijet

Snažan zemljotres od 5,7 stepeni pogodio Bangladeš

Stopa smrtnosti je u prosjeku oko 50 odsto, prema podacima SZO. Ali, tokom prošlih epidemija varirala je od 23 do čak 88-90 odsto, zavisno od soja, brzine prepoznavanja i kvaliteta zdravstvene njege.

