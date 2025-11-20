Orban: Fon der Lajenova želi da finansira rat, ali nema novca

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen želi da prikupi 135 milijardi evra za Ukrajinu kako bi se produžio rat, ali je problem što ona nema taj novac, naveo je premijer Mađarske Viktor Orban.

"To je cijena nastavka rata. Predsjednik ima jedan problem: ona nema taj novac, već tri prijedloga", napisao je Orban na "Iksu".

On je istakao da je prvi prijedlog Fon der Lajenove da članice EU "svojom voljom i radosno" izdvoje novac iz budžeta, "kao da nemaju ništa bolje da rade".

Prema njegovim riječima, drugi prijedlog je "magični trik Brisela", odnosno podizanje zajedničkih kredita.

"Danas nema novca za rat, pa će naši unuci platiti račun. Apsurdno", naglasio je Orban.

On je naveo i treći prijedlog Evropske komisije, koji se sastoji u pljenidbi ruskih zamrznutih sredstava.

"Zgodno rješenje, ali je teško predvidjeti njegove posljedice. Dugotrajne pravne prepirke, poplava tužbi i kolaps evra. To je ono što nas čeka ako izaberemo taj put", upozorio je Orban.

Premijer Mađarske pozvao je Evropu da odabere zdrav razum.

"Hajde da prekinemo finansiranje rata koji se ne može dobiti, zajedno sa korumpiranom ukrajinskom ratnom mafijom, i da snagu usmjerimo ka postizanju mira. Vrijeme je da okrenemo leđa briselskom ćorsokaku", zaključio je Orban.