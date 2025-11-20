UZNEMIRUJUĆE! Brajan Volš priznao da je raskomadao Anino tijelo

Brajan Volš, muškarac iz Masačusetsa kojem se sudi za ubistvo supruge Ane, porijeklom iz Srbije, 2023. godine, ove je sedmice priznao da se riješio njenog tijela i obmanuo policiju.

Ipak, njegovi advokati insistiraju da time ne priznaje i samo ubistvo, što otvara pitanje kakvu odbranu pripremaju dok se porota za glavnu optužbu tek sastavlja, piše CNN.

Priznanje kao taktika

Neposredno prije početka odabira porote za suđenje za ubistvo, Volš je u utorak priznao krivicu za obmanjivanje policije i nepravilno odlaganje ljudskog tijela, optužbe koje proističu iz smrti njegove supruge Ane Volš. Ona je bila menadžerica u sektoru nekretnina i majka troje djece, a nestala je oko Nove godine 2023.

Volš je priznao krivicu za lakše optužbe bez ikakvog dogovora s tužiocima, koji, prema navodima odbrane, ''odbijaju pregovarati osim ako pregovori ne uključuju optužnicu za ubistvo“. Zbog toga se i dalje suočava s optužbom za ubistvo prvog stepena, koje u slučaju osude nosi obaveznu doživotnu kaznu bez mogućnosti pomilovanja.

Ovo iznenadno priznanje izazvalo je šok i veliko interesovanje za strategiju odbrane. Ronald Sullivan, profesor prava na Harvardu, kaže da je ovo ''izuzetno hrabar potez odbrane“ jer im omogućava da se tokom suđenja usredotoče isključivo na to da li je Volš ubio svoju suprugu, a možda i ograniči količinu dokaza o načinu na koji se riješio njenog tijela.

''To bi mogla biti dobra strategija'' rekao je.

Moguće je i da tim odbrane ovim potezom pokušava ishoditi blažu optužbu kako bi se izbjegla doživotna kazna. Prema zakonu Masačusetsa, Volš ne može priznati ubistvo prvog stepena, pa bi država morala pristati na blažu optužbu poput ubistva drugog stepena ili ubistva iz nehata, što bi otvorilo mogućnost pomilovanja.

Za sada je odbrana jasna: on ne priznaje Anino ubistvo. Advokatica Keli Porges rekla je da je Volš spreman priznati ono što se odnosi na ometanje istrage, ali ne i da je počinio ubistvo.

Odabir porote nastavlja se u četvrtak, a sutkinja Diane Freniere naložila je članovima porote da izbjegavaju društvene mreže i vijesti kako bi se smanjio utjecaj medija na suđenje.

Hronologija slučaja

Anin poslodavac prijavio je njen nestanak 4. januara 2023, što je pokrenulo potragu koja je privukla veliku medijsku pažnju. Kada je policija stigla u dom Volšovih, Brajan je rekao da je Ana otišla rano na Novu godinu zbog posla u Vašingtonu i da je više nije vidio. Ana je stigla u Boston 30. decembra 2022. kako bi posjetila porodicu.

Volš je 4. januara navodno zvao Aninog poslodavca da pita za nju, ali nikada nije prijavio njen nestanak policiji. Uhapšen je 8. januara zbog laganja policije, a kasnije i optužen za ubistvo. Od tada je u pritvoru.

Suđenje je trebalo početi 20. oktobra ove godine, ali je odgođeno zbog procjene mentalnog zdravlja nakon što je Volš u septembru izboden u zatvoru. Prošle sedmice proglašen je sposobnim za suđenje.

Moguće strategije odbrane

Volšov odbrambeni tim drži strategiju u tajnosti. Nakon priznanja, prijeti mu do 10 godina zatvora za obmanjivanje policije – ili do 20 ako bude osuđen za ubistvo – te do tri godine za nepravilno odlaganje tijela. Odvojeno od toga, već služi 37-mjesečnu kaznu zbog prodaje falsifikovane umjetnosti Endija Vorhola.

Uspjeh odbrane mogao bi zavisiti od njegovog svjedočenja. Advokati bi mogli tvrditi da je Anina smrt bila nesreća ili da je djelovao u samoobrani.

''Problem s takvim odbranama je što nema potvrde, a žrtva ne može ništa reći'', kaže Sullivan. Ako Volš svjedoči i kaže da je Ana napala njega, porota može vjerovati – ili ne.

Ključni dokazi tužilaštva

Sullivan smatra da priznanje ukazuje na to da odbrana smatra da tužilaštvo ima vrlo čvrste dokaze. Iako se sada ne mora dokazivati da je Volš sakrio tijelo i lagao, tužioci će vjerovatno ipak prikazati dio tih dokaza kako bi pokazali njegovu svijest o krivici.

Snimci nadzornih kamera pokazuju ga kako 1. i 2. januara 2023. gotovinom kupuje velike količine sredstava za čišćenje. Takođe je snimljen dok baca crne vreće u kontejnere.

U kontejneru blizu kuće njegove majke pronađeni su zaštitno odijelo, sjekira, pila za metal i predmeti sa krvlju i DNK tragovima Brajana i Ane Volš, kao i Anine lične stvari. Anina krv nađena je i u podrumu porodične kuće.

Tužioci navode motive poput novca od životnog osiguranja i saznanja da je Ana imala aferu u Vašingtonu. Tvrde da je Volš guglao ime tog muškarca danima prije njenog nestanka. Porota bi trebala vidjeti poruke između Ane i tog muškarca, koji će vjerovatno svjedočiti, prenosi Avaz.