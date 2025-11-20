Eruptirao vulkan u Indoneziji, evakuisano više od 900 ljudi

U Indoneziji je evakuisano više od 900 ljudi nakon erupcije vulkana Semeru na ostrvu Java. Vlasti zemlje saopštile su da je spašeno 170 penjača koji su ostali zaglavljeni u kampu u podnožju vulkana.

Penjači su bili zarobljeni u kampu pored jezera, oko 6,4 kilometra od kratera. Septi Vardhani, zvaničnik nacionalnog parka Semeru, izjavio je da su svi penjači i njihovi vodiči u sigurnosti i da je situacija pod kontrolom.

Vulkan Semeru je u srijedu eruptirao deset puta, ispuštajući velike oblake pepela, dok su se lava i kamenje obarali čak 13 kilometara niz padine. Nivo uzbune je proglašen na najvišoj skali.

Semeru, jedan od 130 aktivnih vulkana u Indoneziji, bio je aktivan i u decembru 2021. godine, kada je erupcija odnijela 51 život i izazvala veliku štetu u okolnim selima.

Spasilačke ekipe nastavljaju sa evakuacijom stanovništva, a 956 ljudi je već preseljeno u škole, džamije i vladine zgrade.

Vlasti i dalje provjeravaju ima li još ljudi koji treba da budu evakuisani.