Mediji pišu: Zelenski je gotov, predaje teritoriju, smanjuje vojsku i odustaje od oružja?

Sjedinjene Američke Države su signalizirale predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom da Kijev mora da prihvati okvir koji su sastavile SAD za okončanje rata sa Rusijom, kojim se predlaže da Ukrajina odustane od teritorije i pojedinih oružja, prenio je Rojters, pozivajući se na dva izvora upoznata sa situacijom, dok američki portal Aksios navodi da američki plan predviđa da Ukrajina odustane od cijele teritorije Donbasa.

Prema izvještaju Aksiosa, trenutni nacrt koji se razrađuje između Vašingtona i Moskve fokusiran je na 28 tačaka, uključujući bezbjednosne garancije za Ukrajinu i Evropu, kao i buduće odnose SAD sa Rusijom i Ukrajinom.

Trampov plan od 28 tačaka podrazumijeva da Rusija dobije potpunu de fakto kontrolu nad Luganskom i Donjeckom oblasti, regionom poznatijim kao Donbas, uprkos tome što Ukrajina, prema najnovijoj analizi Instituta za proučavanje rata, i dalje kontroliše oko 14,5 odsto tamošnje teritorije.

Uprkos tome što su pod ruskom kontrolom, područja u Donbasu iz kojih bi se Ukrajina povukla smatrala bi se demilitarizovanom zonom, gdje Rusija ne bi mogla da tamo postavi trupe, navodi Aksios.

U dva druga regiona, Hersonu i Zaporožju, trenutne linije kontrole bi uglavnom bile zamrznute, a Rusija bi vratila dio teritorije, uz pregovore.

Prema Trampovom planu, podsjeća Aksios, SAD i druge zemlje bi priznale Krim i Donbas kao zakonito rusku teritoriju, ali od Ukrajine se to ne bi tražilo.

Prema navodima izvora Rojtersa, predlozi, između ostalog, uključuju i smanjenje broja ukrajinskih oružanih snaga.

Visoki zvaničnik je rekao za Rojters da je Kijev dobio "signale" o paketu američkih prijedloga za okončanje rata o kojima je Vašington razgovarao sa Rusijom, ali je dodao da Kijev nije učestvovao u pripremi ovih predloga.

- Vojni sekretar SAD Den Driskol i visoka delegacija Pentagona stigli su jutros u Ukrajinu u misiju utvrđivanja činjenica kako bi se sastali sa ukrajinskim zvaničnicima i razgovarali o naporima za okončanje rata - rekao je u saopštenju portparol vojske, pukovnik Dejv Batler.

Uoči sastanka, najavljeno je da se očekuje da će Driskol sa Zelenskim i drugim visokim ukrajinskim zvaničnicima razgovarati o uslovima na bojnom polju i potrebama za oružjem, kao i o mirovnim naporima koji su u toku.

U objavi na Telegramu, ukrajinski ministar odbrane Denis Šmihalj napisao je da je imao čast da se sastane sa Driskolom.

Šmihalj je rekao da je "partnerima predstavio dostignuća u oblasti odbrambenih inovacija" i "fokusirao se na naredne korake za sprovođenje istorijskih odbrambenih sporazuma koje su postigli Zelenski i Tramp".