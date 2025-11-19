Logo
Peskov: Moskva spremna da razgovara o rješenju za Ukrajinu

SRNA

19.11.2025

Dmitrij Peskov
Moskva je spremna za razgovore o rješenju ukrajinskog pitanja, saopšteno je iz Kremlja.

"Moskva je otvorena za nastavak pregovora", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

Peskov je napomenuo da je pauzu u pregovaračkom procesu uzrokovao Kijev.

Dmitrij Peskov

