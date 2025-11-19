Peskov: Moskva spremna da razgovara o rješenju za Ukrajinu

Izvor:
SRNA
19.11.2025
20:00
Moskva je spremna za razgovore o rješenju ukrajinskog pitanja, saopšteno je iz Kremlja.
"Moskva je otvorena za nastavak pregovora", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.
Peskov je napomenuo da je pauzu u pregovaračkom procesu uzrokovao Kijev.
