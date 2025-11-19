Logo
Kolumbijski ronioci otkrili 200 kilograma kokaina sakrivenog ispod broda

Izvor:

Tanjug

19.11.2025

18:17

Колумбијски рониоци открили 200 килограма кокаина сакривеног испод брода
Foto: Pexels

Ronioci u Kolumbiji otkrili su veliku količinu kokaina ispod broda koji se spremao da isplovi ka Evropi, saopštila je Kolumbijska mornarica.

Članovi posade mornarice u luci Buenaventura na pacifičkoj obali sproveli su podvodni pregled trgovačkog broda koji je plovio ka Evropi, zaplijenivši više od 200 kilograma kokaina, naveli su vojni zvaničnici na društvenim mrežama.

"Tokom podvodnog pregleda u utorak, ronioci iz stanice obalske straže pronašli su sedam "sumnjivih vreća" koje su bile zapečaćene i sadržale su narkotike", saopštila je mornarica.

Zvaničnici su objavili fotografije zapljene, na kojima se vide slike ronilaca koji vade drogu, kao i desetine paketa položenih na zemlji, prenosi Si-Bi-Es njuz.

Владимир Путин

Svijet

Putin obavio ljekarski pregled: Rezultati odlični

Na snimcima se vide i osumnjičeni koji se predaju i bivaju izvučeni iz vode.

Zapljena se dogodila samo nekoliko dana nakon što je mornarica objavila da je konfiskovala više od sedam tona droge iz dva glisera i još jednog plovila, takozvane "narko podmornice", takođe u Tihom okeanu.

Američka uprava za suzbijanje droga kaže da oko 90 odsto kokaina koji stiže u SAD dolazi iz Kolumbije.

Prošlog mjeseca, Trampova administracija je objavila da uvodi sankcije kolumbijskom predsjedniku Gustavu Petru i članovima njegove porodice, optužujući ga da je "dozvolio da narko-karteli cvjetaju".

