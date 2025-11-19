Probudio se vulkan, stanovnici pozvani da ostanu u stanju pripravnosti

Indonezijski vulkan Semeru na otoku Javi eruptirao je u srijedu, a vulkanološka agencija te zemlje povećala je nivo uzbune na najvišu.

Civili su pobjegli u potrazi za sigurnošću nakon erupcije vulkana, koji je izbacio gusti oblak pepela visok oko dva kilometra u zrak. Stanovnici su pozvani da ostanu u stanju visoke pripravnosti i da se drže najmanje 2,5 kilometra od vulkana zbog opasnosti za zdravlje i sigurnost.

Semeru, visok više od 3600 metara, jedan je od gotovo 130 aktivnih vulkana u Indoneziji i ujedno najviša planina na otoku Javi. U erupciji 2021. godine poginulo je najmanje 57 ljudi, što je dodatno pojačalo strah lokalnog stanovništva.

Australski Savjetodavni centar za vulkanski pepeo (VAAC) izdao je crveno upozorenje za zračni promet, dok su indonezijske vlasti stanovništvu savjetovale da izbjegavaju područje unutar 500 metara od obale rijeke uz Besuk Kobokan, gdje prijeti širenje vrućih oblaka i tokova lave. Dodatno se preporučuje izbjegavanje zone unutar 2,5 kilometra od kratera zbog stalnih erupcija pepela.

Hronika Zbog pljačke u Kalesiji uhapšene dvije osobe!

Indonezijska vulkanološka agencija podigla je razinu opasnosti za Semeru na najvišu nakon što je vulkan počeo izbacivati oblake pepela, piše Independent.

Više od 300 stanovnika triju najugroženijih sela u okrugu Lumajang evakuirano je u skloništa, izjavio je glasnogovornik Nacionalne agencije za ublažavanje katastrofa Abdul Muhari.

Tokom dana erupcija je prekrila okolna sela slojem pepela. Uprkos veličini erupcije, zasad nema prijavljenih žrtava, piše Dnevnik.hr.