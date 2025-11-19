Zašto se baš na Aranđelovdan najviše vjenčava: Dan kada se dobija poseban blagoslov

Sveti arhangel Mihailo važi za čuvara doma, porodice i svakog novog početka. Zato ne čudi što se kroz generacije verovalo da je baš ovaj dan idealan za vjenčanja. Ljudi ga pamte po velikoj svetkovini, okupljanju porodice i osjećaju zaštite, ali i po tome što je jedan od najpoželjnijih datuma za početak braka.

U osnovi priče nalazi se arhanđel Mihailo, nebeski vojvoda i zaštitnik doma. Njegova simbolika oduvijek se povezivala sa snagom, hrabrošću i borbom protiv svega što narušava mir u kući. Kada par izabere Aranđelovdan za vjenčanje, oni zapravo biraju blagoslov koji, prema narodnom predanju, "staje nad dom i vodi ga kroz dobro i loše".

U tradicionalnim zajednicama, posebno u centralnoj i zapadnoj Srbiji, vjerovalo se da Mihailo štiti tek formiranu porodicu od nesloge i spoljnog zla. Zato su se mladenci često odlučivali za 21. novembar kao dan koji donosi snagu, stabilnost i sigurnost, savršenu simboliku za početak braka.

Zanimljivosti Mladi Mjesec u Škorpiji: Evo koji znakovi očekuju velike promjene

Aranđelovdan je i vrijeme kada se završava ciklus jeseni i ulazi u period zimskih praznika. Taj prelaz, u narodnim verovanjima, oduvijek je predstavljao trenutak kada se kuća "zatvara", okuplja porodica i priprema za dugu zimu. Zato se vjerovalo da je svaki novi dom osnovan u ovom periodu posebno čuvan.

Zanimljivo je i to da se za Aranđelovdan, za razliku od mnogih drugih slava, ne priprema žito. Vjeruje se da arhanđeli ne umiru, pa se ovaj praznik ne obilježava kao uspomena, već kao živa zaštita.

Upravo taj motiv vječne budnosti i snage bio je razlog zbog kojeg su se mladenci osjećali sigurno da baš tada kroče u novi život.

Ekonomija Kriptovalute pogođene padom u tehnološkom sektoru

Danas, daleko od starih običaja, parovi često biraju ovaj datum iz praktičnih razloga, ali simbolika ostaje ista. Aranđelovdan i dalje nosi energiju novog početka, osjećaj doma koji se tek gradi i blagoslova koji prati zajednicu koju dvoje ljudi stvaraju.

(Ona.rs)