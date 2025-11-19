Logo
Large banner

Zašto se baš na Aranđelovdan najviše vjenčava: Dan kada se dobija poseban blagoslov

Izvor:

Ona

19.11.2025

16:35

Komentari:

0
Зашто се баш на Аранђеловдан највише вјенчава: Дан када се добија посебан благослов
Foto: Pexells

Aranđelovdan, praznik posvećen Svetom arhangelu Mihailu, jednom od najpoštovanijih nebeskih zaštitnika u pravoslavlju, oduvijek je nosio posebnu energiju.

Sveti arhangel Mihailo važi za čuvara doma, porodice i svakog novog početka. Zato ne čudi što se kroz generacije verovalo da je baš ovaj dan idealan za vjenčanja. Ljudi ga pamte po velikoj svetkovini, okupljanju porodice i osjećaju zaštite, ali i po tome što je jedan od najpoželjnijih datuma za početak braka.

U osnovi priče nalazi se arhanđel Mihailo, nebeski vojvoda i zaštitnik doma. Njegova simbolika oduvijek se povezivala sa snagom, hrabrošću i borbom protiv svega što narušava mir u kući. Kada par izabere Aranđelovdan za vjenčanje, oni zapravo biraju blagoslov koji, prema narodnom predanju, "staje nad dom i vodi ga kroz dobro i loše".

U tradicionalnim zajednicama, posebno u centralnoj i zapadnoj Srbiji, vjerovalo se da Mihailo štiti tek formiranu porodicu od nesloge i spoljnog zla. Zato su se mladenci često odlučivali za 21. novembar kao dan koji donosi snagu, stabilnost i sigurnost, savršenu simboliku za početak braka.

ILU-MJESEC-060925

Zanimljivosti

Mladi Mjesec u Škorpiji: Evo koji znakovi očekuju velike promjene

Aranđelovdan je i vrijeme kada se završava ciklus jeseni i ulazi u period zimskih praznika. Taj prelaz, u narodnim verovanjima, oduvijek je predstavljao trenutak kada se kuća "zatvara", okuplja porodica i priprema za dugu zimu. Zato se vjerovalo da je svaki novi dom osnovan u ovom periodu posebno čuvan.

Zanimljivo je i to da se za Aranđelovdan, za razliku od mnogih drugih slava, ne priprema žito. Vjeruje se da arhanđeli ne umiru, pa se ovaj praznik ne obilježava kao uspomena, već kao živa zaštita.

Upravo taj motiv vječne budnosti i snage bio je razlog zbog kojeg su se mladenci osjećali sigurno da baš tada kroče u novi život.

илу-биткоин-20102025

Ekonomija

Kriptovalute pogođene padom u tehnološkom sektoru

Danas, daleko od starih običaja, parovi često biraju ovaj datum iz praktičnih razloga, ali simbolika ostaje ista. Aranđelovdan i dalje nosi energiju novog početka, osjećaj doma koji se tek gradi i blagoslova koji prati zajednicu koju dvoje ljudi stvaraju.

(Ona.rs)

Podijeli:

Tagovi:

Aranđelovdan

vjenčanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Млади Мjесец у Шкорпији: Ево који знакови очекују велике промјене

Zanimljivosti

Mladi Mjesec u Škorpiji: Evo koji znakovi očekuju velike promjene

1 h

0
Протест родитеља чија дјеца бораве у вртићу "Чика Јова Змај" у Бијељини

Gradovi i opštine

Protest roditelja čija djeca borave u vrtiću "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini

1 h

0
Криптовалуте погођене падом у технолошком сектору

Ekonomija

Kriptovalute pogođene padom u tehnološkom sektoru

1 h

0
Огласио се МУП Српске: Саслушан Владо Ђајић

Hronika

Oglasio se MUP Srpske: Saslušan Vlado Đajić

1 h

0

Više iz rubrike

Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

1 h

0
Школа

Društvo

Ekonomija, pravo i trgovina najprimamljiviji đacima u Srpskoj

1 h

0
Ђајић смијењен, ево ко ће бити нови директор УКЦ-а

Društvo

Đajić smijenjen, evo ko će biti novi direktor UKC-a

5 h

0
Мало познато правило Аранђеловдана: Зашто није свеједно ко сједи на челу трпезе

Društvo

Malo poznato pravilo Aranđelovdana: Zašto nije svejedno ko sjedi na čelu trpeze

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Evo zašto nikako ne bi trebalo sušiti veš na radijatoru

17

21

Dodik: Želimo mir i stabilnost, zato biramo Karana

17

09

Rodžer Federer primljen u Kuću slavnih

17

05

Javor: Sportska dvorana u Omarskoj biće završena za šest mjeseci

16

52

Ostojić: Isplatom PDV-a Bijeljini pao je jedini izgovor - grad do petka da izmiri sva dugovanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner