Ekonomija, pravo i trgovina najprimamljiviji đacima u Srpskoj

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o realizovanom planu upisa u srednje škole za školsku 2025/26. godinu.

Prema realizaciji plana upisa ukupan broj upisanih učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2025/26. godinu iznosi 9.440 učenika, od čega je 9.281 učenik u javnim školama i 159 učenika u privatnim školama.

"Od ukupnog broja učenika upisanih u prvi razred srednjih škola 7.589 njih ili 80,39 odsto upisalo je zanimanje četvrtog stepena, od čega se u gimnazije upisalo 1.419 učenika, a u tehnička zanimanja 6.034 učenika", saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

U zanimanja trećeg stepena složenosti upisan je 1.851 učenik ili 19,61 odsto.

Republika Srpska Kovačević: Istražni organi da sve ispitaju i utvrde odgovornost

Najveće interesovanje učenici su pokazali za upis u struke - ekonomija, pravo i trgovina 15,77 odsto, zatim gimnazija 15,03 odsto, mašinstvo i obrada metala 14,83 odsto učenika, elektrotehnika 14,15 odsto učenika.

Za stuku zdravstva upisalo se 12,90 odsto učenika, dok je najmanje interesovanje učenika za struke šumarstvo i obrada drveta 1,5 odsto, kultura i umjetnost 1,1 odsto, hemija, nemetali i grafičarsko 0,6 odsto i tekstilstvo i kožarstvo 0,5 odsto učenika.

Ministarstvo prosvjete i kulture zaduženo je da za školsku 2026/27. godinu vodi upisnu politiku u skladu sa potrebama tržišta rada i nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama.