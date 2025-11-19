Logo
Minić: Uplaćen novac od PDV-a Banjaluci i Bijeljini

SRNA

19.11.2025

Минић: Уплаћен новац од ПДВ-а Бањалуци и Бијељини
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je od izrazito nerazvijenih opština uzet dio novca kako bi bio isplaćen Bijeljini i Banjaluci, a odnosi se na raspodjelu prihoda od PDV-a.

"Uvijek sam informisan o nekim presudama i obavezama, pa tako i u ovom slučaju", rekao je Minić na konferenciji za novinare.

Odgovarajući na pitanje da li će biti smijenjen generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrovića, Minić je rekao da će Vlada imati određene aktivnosti, ali da ne želi ništa da prejudicira.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Žene najveća snaga Srpske

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je Vlada Srpske vratila Banjaluci, Bijeljini i ostalima kojima je trebalo prihode od PDV-a i ispoštovala odluku Ustavnog suda Republike Srpske.

Zalažemo se za izvorni Dejton i Ustavnu BiH

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se republičke vlasti zalažu za izvorni oblik Dejtonskog sporazuma i ustavnu BiH, te ukazao da ovaj sporazum pravno nikada gore nije stajao nego na svoju 30. godišnjicu s obzirom na njegove stalne i nasilne izmjene.

"Tri decenije svega što se dešavalo nakon njegovog potpisivanja pokazuje da je Dejton znatno i nasilno mijenjan i urušavan. Sada se postavlja logično pitanje da li je moguće da samo vlasti Srpske žele da se Dejton sačuva", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

njemacka vojska

Svijet

Njemačka vojska pomagaće policiji u odbrani od dronova

On je naglasio da Republika Srpska svoje akte donosi uvijek u saglasnosti sa Dejtonom, štiteći i Ustav BiH.

"A onda nas neko optužuje da ga rušimo? Odgovorno tvrdim da apsolutno ne postoji bilo ko u Srpskoj ko želi narušavanje Dejtona i da taj sporazum propadne. Ali, s obzirom na njegovo narušavanje u protekle tri decenije, ovaj sporazum se sada nalazi na previše klimavim nogama i više nije onaj izvorni akt", rekao je Minić.

On je napomenuo da Dejtonski sporazum, kao mirovni ugovor, ima svoje garante kako bi bio dosljedno sprovođen.

Savo Minić

PDV

Bijeljina

Banjaluka

