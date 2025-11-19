Njemačka vojska pomagaće policiji u odbrani od dronova

Njemačka vlada ubrzaće jačanje odbrane od dronova kako bi sprečila špijunažu, sabotažu i potencijalne napade, a njemačke Oružane snage će ubuduće pomoći policiji u akcijama takve vrste, prenose danas mediji u toj zemlji.

Kako je vlada odlučila, vojska će podržati snage federalne policije, ako bude neophodno, upotrebom sile, preneo je Špigel.

Cilj planirane reforme Akta o vazdušnoj bezbjednosti nije samo stvaranje pravne sigurnosti za ovakav tip administrativne asistencije, već i pojednostavljivanje i skraćenje procesa koordinacije između bezbjednosnih snaga i vojske, koji je neophodan u konkretnim slučajevima.

Vlada smatra da ovaj projekat ima posebnu hitnost, prvenstveno zbog prijetnje koju trenutno predstavlja Rusija.

Prema riječima ministra odbrane Borisa Pistorijusa, sada će biti stvorene pravne regulative za konkretne mere, a istovremeno će doći do pojednostavljivanja lanca komande.

On je dodao da u doglednoj budućnosti, ipak, neće biti apsolutne zaštite od dronova, posebno onih koji su lansirani sa domaće teritorije.

Planiranu reformu Akta o vazdušnoj bezbednosti tek treba da odobri parlament Bundestag, navodi Špigel.

Prema informacijama lista, planiranje ekspanzije odbrane od dronova u federalnoj policiji već je u odmakloj fazi, a ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint je zadužio policijski Direktorat 11 za razvoj planova o raspoređivanju mobilnih jedinica za borbu protiv dronova.

Kako se navodi, s obzirom na to da trenutno postoji veoma malo takvih jedinica, njihov broj će biti znatno povećan, a vlada je u tu svrhu već odredila početni budžet od 100 miliona evra.

Pored toga, biće uspostavljen operativni centar za operacije dronova u Berlinu, pri sjedištu policijskog Direktorata 11, koji koordinira specijalne snage federalne policije, navodi list.

Cilj reforme je da se prošire opcije potencijalnog raspoređivanja vojske koja bi pomogla u slučaju posebno ozbiljnih prijetnji, odnosno ako se procjeni da dron predstavlja prijetnju po živote ljudi, ili neki kritični objekat.

Iako je cilj novih propisa zaštita od opasnosti koja trenutno dolazi, prema procjeni njemačke vlade, prvenstveno od Rusije, planirana reforma takođe uključuje regulative protiv radikalnih aktivista koji ometaju vazdušni saobraćaj svojim protestnim akcijama na pistama aerodroma, što će se ubuduće smatrati krivičnim d‌jelom, naveo je Špigel.