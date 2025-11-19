Orban: Apsurdan zahtjev Fon der Lajenove za dodatno finansiranje rata

Premijer Mađarske Viktor Orban ocijenio je da je apsurdan zahtjev koji je članicama EU uputila predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen za dodatno finansiranje Ukrajine i rata u toj zemlji i poručio da će odgovor Budimpešte uslijediti bez odgađanja.

On je na Iksu napisao da Fon der Lajenova, ni manje ni više, traži da se tokom dvije godine izdvoji dodatnih 145 milijardi evra, što je 65 odsto godišnjeg ekonomskog prihoda Mađarske, sedam godina penzija svih mađarskih penzionera i gotovo tri četvrtine godišnjeg budžeta EU.

- To je astronomska suma koja danas jednostavno ne postoji. Briselski "magični trik" ponovo će biti zajednički evropski kredit, a time će se osigurati da i naši unuci plaćaju troškove rusko-ukrajinskog rata - naveo je Orban.

Mađarski premijer napomenuo je da EU očekuje da u tome učestvuje i Mađarska, koja je kažnjena sa milion evra dnevno jer ne želi da prihvati migrante.

- Oni to traže od zemlje koja je finansijski kažnjena zbog svog stava o ratu i rodne ideologije. To je više nego nemoguće, kategorički apsurdno. Odgovor Mađarske uslijediće bez odgađanja - dodao je Orban.