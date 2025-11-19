Maduro: Spreman sam za razgovore sa SAD

Venecuelanski lider Nikolas Maduro izjavio je sinoć da je spreman da razgovara "licem u lice" sa predstavnicima administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, pozivajući na diplomatiju umesto konfrontacije, dok se nosač aviona američke mornarice pridružio skoro desetak drugih američkih ratnih brodova kod obala njegove zemlje u napetom sukobu, prenosi Si-Bi-Es.

- Oni koji žele da razgovaraju sa Venecuelom, razgovaraće - rekao je Maduro na španskom u svom televizijskom obraćanju, dodajući na engleskom: "Licem u lice".

On je istakao da je stav Venecuele nepokolebljiv, a to je "apsolutno poštovanje međunarodnog prava".

- Čvrsto odbacujemo prijetnju ili upotrebu sile radi nametanja pravila između zemalja. Potvrđujemo ono što kažu Povelja UN, naš Ustav i naš narod: samo kroz diplomatiju slobodne nacije treba da razumiju jedne druge. Vlade moraju tražiti zajednički jezik o obostranim interesima samo kroz dijalog - poručio je lider Venecuele.

Madurovi komentari usledili su nekoliko sati nakon što je predsjednik Tramp rekao da bi bio spreman da razgovara sa venecuelanskim liderom, ali nije isključio mogućnost raspoređivanja američkih trupa na terenu u Venecueli.

Tramp je optužio Madura da sarađuje sa narko-kartelima koji trguju narkoticima u SAD, a venecuelanski lider je optužen na američkom sudu za narko-terorizam.

Tramp je nedavno u emisiji "60 minuta" na Si-Bi-Es-u rekao da vjeruje da su Madurovi dani na vlasti odbrojani.

Maduro je negirao sve optužbe da sarađuje sa kartelima i rekao da vjeruje da su tvrdnje o trgovini drogom izgovor za američku vojnu operaciju kako bi ga svrgnuli sa vlasti.

Tramp je u ponedjeljak izjavio da je predsjednik Venecuele "nanio ogromnu štetu" Sjedinjenim Američkim Državama, kao i da je puštanje zatvorenika u SAD "bilo katastrofa".

- Ispraznio je svoje zatvore. I drugi su to uradili. Nije bio dobar prema Sjedinjenim Državama. Vidjećemo šta će se desiti. U određenom vremenskom periodu, razgovaraću sa njim - rekao je Tramp u ponedjeljak.

Trampova administracija udvostručila je nagradu koju nudi za informacije koje bi dovele do hapšenja Madura na 50 miliona dolara i u avgustu je pokrenula operaciju protiv narkotika usmerenu na brodove koje optužuje za prevoz droge iz Venecuele u SAD.