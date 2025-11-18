Poginulo pet turista u snježnoj oluji

Pet turista je poginulo u snažnoj snježnoj oluji u čileanskom Nacionalnom parku "Tores del Pajn", u Patagoniji, na jugu zemlje, saopštile su vlasti.

Još četiri osobe koje su prijavljene kao nestale pronađene su žive.

Hose Antonio Ruiz, predsjednički delegat za južni region Magaljanes u Čileu, rekao je da su počeli razgovori sa predstavnicima zemalja porijekla žrtava radi prebacivanja tijela.

Dva državljana Njemačke, dva iz Meksika i jedan britanski državljanin su poginuli, saopštile su vlasti, dodajući da teške vremenske okolnosti otežavaju spasilačke napore.

"Izražavam najdublje saučešće. Znajte da imate punu podršku i saradnju čileanskih vlasti i institucija tokom ovih teških vremena", rekao je predsjednik Gabrijel Borić na društvenim mrežama u poruci porodicama žrtava.

Giljermo Ruiz, predsjednički delegat za provinciju Ultima Esperanza, izjavio je novinarima da su se turisti izgubili u blizini kampa Los Peros u nacionalnom parku.

Područje je pogodila snježna oluja sa vjetrom koji je duvao brzinom od 193 kilometra na čas, što je ekvivalentno uraganu treće kategorije.

Nacionalni park "Tores del Pajn", sa svojim isturenim planinskim vrhovima i subpolarnim šumama, prostire se na oko 1.810 kvadratnih kilometara, a svake godine ga posjeti više stotina hiljada posjetilaca.