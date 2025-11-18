Mamin sin ili vaš muškarac? Evo kako treba da reagujete u takvoj situaciji

Izvor:
Superžena
18.11.2025
22:13
Komentari:0
Muškarac koji je blizak svojoj majci često pokazuje poštovanje prema svim ženama i cijeni njihova mišljenja. To je svakako vrlina, ali problem nastaje kada muškarac nije u stanju da donese ni jednu odluku bez saglasnosti roditelja.
Takvo ponašanje može otežati vezu i stvoriti frustraciju, ali postoji način da se sa tim nosite i postavite zdrave granice – evo kako!
Mamini sinovi se ponašaju sa ženom kao da im je majka: to jest, očekuju da će im popustiti u svemu i zadovoljiti sve njihove potrebe. Zaustavite ovo odmah. Objasnite mu da mu niste majka i da nećete skupljati čarape za njim u stanu. Pokažite karakter. Sa majkom se može ponašati kao petogodišnje dijete, ali sa vama to ponašanje neće uspjeti. Uporno zanemarite sve podvale i provokacije.
Preseljenje u njegovu kuću često nije najbolja ideja. Život pod istim krovom može donijeti porodične tenzije, češće rasprave i druge neprijatnosti. U takvoj situaciji najviše ćete se vi osjećati nelagodno – na kraju krajeva, on će gotovo uvijek stati na stranu svoje majke, a vi ćete se osjećati krivom.
Ako još nemate sopstveni prostor, a njegova mama vas ljubazno pozove, pristojno odbijte. Sačekajte trenutak kada budete finansijski i emotivno spremni za zajednički život.
Vaš cilj je da njegova majka postane saveznik, a ne protivnik. Nemojte je napadati optužbama ili prigovorima i uvijek budite otvoreni za komunikaciju. Strpljenje je ključno: pokažite poštovanje prema njoj, uljudno slušajte njene savjete i ne obraćajte pažnju na sitne opaske.
Ako vas posjećuje jednom mjesečno, to je sasvim u redu. Ako ipak želi da dolazi svakodnevno, smireno i taktično objasnite da bi posjete trebalo da budu rijeđe, uz poštovanje obje strane.
Jedna je stvar kada njegova majka izrazi svoje mišljenje ili pruži mudre savjete. I sasvim drugo - kad ona odlučuje umjesto vas. Nikada nemojte dozvoliti da se njegova mama miješa u vaš odnos. Velike kupovine, roditeljstvo, odmori i posebno nesuglasice - o takvim pitanjima treba da odlučujete samo vi i vaš izabranik, prenosi Superžena.
Ljubav i seks
1 h0
Ljubav i seks
5 h0
Ljubav i seks
1 d0
Ljubav i seks
5 d0
Najnovije
Najčitanije
22
16
22
13
22
03
22
01
21
50
Trenutno na programu