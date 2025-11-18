Mamin sin ili vaš muškarac? Evo kako treba da reagujete u takvoj situaciji

Muškarac koji je blizak svojoj majci često pokazuje poštovanje prema svim ženama i cijeni njihova mišljenja. To je svakako vrlina, ali problem nastaje kada muškarac nije u stanju da donese ni jednu odluku bez saglasnosti roditelja.

Takvo ponašanje može otežati vezu i stvoriti frustraciju, ali postoji način da se sa tim nosite i postavite zdrave granice – evo kako!

Ne podliježite njegovim provokacijama, ubjeđenjima i zahtjevima

Mamini sinovi se ponašaju sa ženom kao da im je majka: to jest, očekuju da će im popustiti u svemu i zadovoljiti sve njihove potrebe. Zaustavite ovo odmah. Objasnite mu da mu niste majka i da nećete skupljati čarape za njim u stanu. Pokažite karakter. Sa majkom se može ponašati kao petogodišnje dijete, ali sa vama to ponašanje neće uspjeti. Uporno zanemarite sve podvale i provokacije.

Ne pristajte da živite sa njegovom mamom

Preseljenje u njegovu kuću često nije najbolja ideja. Život pod istim krovom može donijeti porodične tenzije, češće rasprave i druge neprijatnosti. U takvoj situaciji najviše ćete se vi osjećati nelagodno – na kraju krajeva, on će gotovo uvijek stati na stranu svoje majke, a vi ćete se osjećati krivom.

Ako još nemate sopstveni prostor, a njegova mama vas ljubazno pozove, pristojno odbijte. Sačekajte trenutak kada budete finansijski i emotivno spremni za zajednički život.

Izbjegavajte sukobe sa njegovom majkom

Vaš cilj je da njegova majka postane saveznik, a ne protivnik. Nemojte je napadati optužbama ili prigovorima i uvijek budite otvoreni za komunikaciju. Strpljenje je ključno: pokažite poštovanje prema njoj, uljudno slušajte njene savjete i ne obraćajte pažnju na sitne opaske.

Ako vas posjećuje jednom mjesečno, to je sasvim u redu. Ako ipak želi da dolazi svakodnevno, smireno i taktično objasnite da bi posjete trebalo da budu rijeđe, uz poštovanje obje strane.

Ne dopustite da svekrva odluči umjesto vas

Jedna je stvar kada njegova majka izrazi svoje mišljenje ili pruži mudre savjete. I sasvim drugo - kad ona odlučuje umjesto vas. Nikada nemojte dozvoliti da se njegova mama miješa u vaš odnos. Velike kupovine, roditeljstvo, odmori i posebno nesuglasice - o takvim pitanjima treba da odlučujete samo vi i vaš izabranik, prenosi Superžena.