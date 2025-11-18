Istraživanje pokazalo koja osobina je najprivlačnija kod partnera

Izvor:
Superžena
18.11.2025
17:00
Ljubavne preferencije često su pratile obrasce koji su se ponavljali u različitim kulturama, što su potvrđivala i antropološka istraživanja. Biološka antropološkinja i naučnica dr Helen Fišer objašnjavala je da se isti trendovi pojavljuju u plemenskim zajednicama jednako kao i u savremenim društvima.
Prema njenim riječima, ljudi su u ljubavnim odnosima birali partnere prema nizu faktora – od tempiranja veze do socioekonomskog porijekla, vrijednosti i ciljeva – a čak je i moždana hemija, kroz sisteme dopamina, serotonina, testosterona i estrogena, oblikovala izbor partnera.
Na osnovu svog istraživanja sprovedenog na 50.000 ljudi, dr Fišer je otkrila da je inteligencija osobina koju su ispitanici najčešće navodili kao najprivlačniju. Navodila je kako je 80 posto samaca smatralo ključnim da imaju partnera sličnog nivoa inteligencije, a 89 posto bilo bi u vezi s nekim ko je "znatno bolje obrazovan".
Doktorka Fišer je naglašavala da tome ne treba da se čudimo, jer se inteligencija dovodi u vezu s višim primanjima, kreativnošću, humorom, društvenim vještinama i sposobnošću rješavanja problema, dodajući da je "pamet sidrila odnos".
Njena istraživanja pokazala su da se ljudi najčešće zaljubljuju u osobe sličnog načina razmišljanja, što potvrđuju i podaci prikupljeni godinama. Prema nalazima ljekarke, osobe sklone riziku i novitetima (Explorers), pod jačim uticajem dopaminskog sistema, najčešće su birale slične partnere, jednako kao i Builders, tip povezan sa serotoninskim sistemom, koji cijeni tradiciju, red i stabilnost.
Suprotno njima, Directors (testosteronski profil) najčešće su gravitirali suprotnom tipu – intuitivnim i empatičnim Negotiators, obeleženima estrogenim sistemom.
Zaključci dr Fišer takođe naglašavaju da niko nije čista verzija samo jednog tipa, ali da se u potencijalno kompatibilnim grupama ljudi i dalje podsvjesno mjere prema intelektualnoj sličnosti. Isticala je da postoji više vrsta inteligencije i da se privlačnost često pojavi tek kada osoba ima priliku da pokaže svoje kvalitete.
Kako je govorila, "pamet je afrodizijak", jer dublje poznavanje partnera pojačava privlačnost i aktivira moždane sisteme u vezi s intenzivnom romantičnom strašću.
