Sutra Dan žalosti u Kalesiji zbog sahrane Aldine Jahić

18.11.2025
16:44
Komentari:0
Odlukom načelnika Kalesije Nermina Mujkanovića sutra je Dan žalosti na području opštine zbog sahrane Aldine Jahić koja je ubijena u nedjelju u Mostaru.
Jahić je stanovala i radila u Mostaru, a ubio ju je njen bivši momak Anis Kalajdžić, koji je bio fudbalski sudija. Dan žalosti obilježiće se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštine Kalesija, javnim preduzećima i ustanovama kojim je osnivač Opština.
Srbija
Uskoro se mijenjaju uslovi za starosnu penziju
– Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitovati muzika u ugostiteljskim objektima, dok će elektronski mediji sa područja Opštine Kalesija svoje programske šeme prilagoditi Danu žalosti – saopštili su iz Opštine Kalesija, prenosi Crna Hronika.
Gradovi i opštine
1 h0
Gradovi i opštine
23 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
17
27
17
18
17
16
17
11
17
07
Trenutno na programu