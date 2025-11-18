Sutra Dan žalosti u Kalesiji zbog sahrane Aldine Jahić

Odlukom načelnika Kalesije Nermina Mujkanovića sutra je Dan žalosti na području opštine zbog sahrane Aldine Jahić koja je ubijena u nedjelju u Mostaru.

Jahić je stanovala i radila u Mostaru, a ubio ju je njen bivši momak Anis Kalajdžić, koji je bio fudbalski sudija. Dan žalosti obilježiće se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštine Kalesija, javnim preduzećima i ustanovama kojim je osnivač Opština.

– Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitovati muzika u ugostiteljskim objektima, dok će elektronski mediji sa područja Opštine Kalesija svoje programske šeme prilagoditi Danu žalosti – saopštili su iz Opštine Kalesija, prenosi Crna Hronika.