Sutra Dan žalosti u Kalesiji zbog sahrane Aldine Jahić

18.11.2025

16:44

Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару
Foto: Privatna arhiva

Odlukom načelnika Kalesije Nermina Mujkanovića sutra je Dan žalosti na području opštine zbog sahrane Aldine Jahić koja je ubijena u nedjelju u Mostaru.

Jahić je stanovala i radila u Mostaru, a ubio ju je njen bivši momak Anis Kalajdžić, koji je bio fudbalski sudija. Dan žalosti obilježiće se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštine Kalesija, javnim preduzećima i ustanovama kojim je osnivač Opština.

penzioneri

Srbija

Uskoro se mijenjaju uslovi za starosnu penziju

– Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitovati muzika u ugostiteljskim objektima, dok će elektronski mediji sa područja Opštine Kalesija svoje programske šeme prilagoditi Danu žalosti – saopštili su iz Opštine Kalesija, prenosi Crna Hronika.

Aldina Jahić

Kalesija

dan žalosti

