Ledena kiša, pljuskovi, snijeg: Najavljeni ekstremi

Do kraja dana Srbija će se naći na udaru snažnog nevremena, koje će biti propraćeno ekstremnom količinom padavina poput ledene kiše i snijega.

Kako se navodi u vremenskoj prognozi vjetar će tokom dana biti umjeren i jak, dok će poslije podne biti u slabljenu, uz najviše temperatura od 7 do 12 stepeni Celzijusa.

Takođe, Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je i meteorološko upozorenje na veliku količinu padavina na jugu, jugozapadu i jugoistoku zemlje.

"Danas i sutra (18 - 19.11.) oblačno i osjetno hladnije sa kišom, koja će na području jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije biti i obilnija, pa se lokalno na području Kosova i Metohije očekuje od 50 do 100 milimetara za 48 sati, a u regionima jugozapadne i jugoistočne Srbije od 30 do 60 milimetara za 48 sati", navodi se u upozorenju RHMZ.

Kako se vidi na sajtu "Vremeradar" intenzivnije padavine u Srbiju stižu danas poslije podne, a već oko 17 časova doći će do najobilnijih padavina. Najprije će padavine zahvatiti južne i zapadne delove Srbije.

Kišni oblaci zahvatiće danas Vranje, Niš, Pirot, Leskovac, Prokuplje, Kuršumliju, Kopaonik, Novi Pazar, Tutin, Sjenicu, Prijepolje, Priboj, Ivanjicu, Priboj, Bajinu Baštu, Užice, Požegu, Čačak, Valjevo...

Osim kiše, padavine koje će donijeti snijeg biće prisutne na području od granice sa Bosnom i Hercegovinom, preko Mokre Gore, pa sve do Sjenice.

Takođe, kako se vidi na radarskim snimcima osim kiše i snijega, u toku dana i noći padaće i ledena kiša srednje jakog intenziteta, a temperatura će u Ivanjici pasti ispod nule.

Kako noć bude odmicala, padavine će postepeno slabiti, a već sutra ujutru doći će do prestanka padavina i razvedravanja.