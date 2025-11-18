Tijelo muškarca pronađeno pored restorana: Na terenu policija i vatrogasci

Tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je danas u blizini jednog restorana na Adi Ciganliji, a prema prvim informacijama, sumnja se da je stradao u požaru.

Slučaj je prijavljen policiji, a na terenu su i dalje vatrogasne ekipe koje vrše uviđaj kako bi utvrdile tačan uzrok smrti i okolnosti pod kojima je došlo do incidenta.

Svijet Ronaldo se sastaje sa Trampom

Uzrok požara, kao i identitet nastradalog muškarca, za sada nisu poznati. Istraga je u toku.

Nezvanično, tijelo je nađeno nakon gašenja deponije smeća.