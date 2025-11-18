Logo
Tijelo muškarca pronađeno pored restorana: Na terenu policija i vatrogasci

Izvor:

Telegraf

18.11.2025

16:05

Komentari:

0
Тијело мушкарца пронађено поред ресторана: На терену полиција и ватрогасци
Foto: Tanjug

Tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je danas u blizini jednog restorana na Adi Ciganliji, a prema prvim informacijama, sumnja se da je stradao u požaru.

Slučaj je prijavljen policiji, a na terenu su i dalje vatrogasne ekipe koje vrše uviđaj kako bi utvrdile tačan uzrok smrti i okolnosti pod kojima je došlo do incidenta.

Доналд Трамп

Svijet

Ronaldo se sastaje sa Trampom

Uzrok požara, kao i identitet nastradalog muškarca, za sada nisu poznati. Istraga je u toku.

Nezvanično, tijelo je nađeno nakon gašenja deponije smeća.

Beograd

pronađeno tijelo

