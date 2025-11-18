Rođenog sina iskoristio za dilovanje marihuane, osuđen na tri godine zatvora

Senad Peleš zvani Ručo (40) iz Dervente osuđen je u Okružnom sudu u Doboju na tri godine zatvora zbog dilovanja marihuane, za čiju prodaju je iskorištavao i svog 10-godišnjeg sina!

Peleš je oglašen krivim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom. U presudi se navodi da je 7. novembra prošle godine neovlašteno prodavao marihuanu i to tako što je iskoristio svoje maloljetno dijete.

”Optuženi je putem video poziva na društvenoj mreži „Tik-Tok“ dogovorio sa A.S. da mu proda marihuanu za iznos od 30 KM. Kupac mu je rekao da će krenuti prema kući A.Š., koja se nalazi u blizini Peleševe, a onda je vidio i čuo optuženog da svom sinu govori: ”Iznesi ovo S.A., čekaće te kod kuće A.Š”. Potom je sinu dao paketić sa 1,85 grama marihuane, koji je maloljetnik uzeo i predao policijskim službenicima PS Derventa”, navodi se u optužnici.

Kada su policajci pitali dječaka otkud mu paketić, on im odgovorio: ”Reko tata da dam A.S.” kojeg je vidio kako ga policija zaustavlja neposredno ispred kuće A.Š. Dječak se nakon toga okrenuo i vratio svojoj kući.

Odlukom sud Pelešu je, nakon presude, produžen pritvor.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.