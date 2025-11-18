Logo
Saobraćajka kod Gradiške, teško povrijeđen vozač "pežoa"

18.11.2025

11:56

Саобраћајка код Градишке, тешко повријеђен возач "пежоа"

Vozač iz Gradiške čiji su inicijali A.K. teško je povrijeđen kada je "pežo" kojim je upravljao sletio sa kolovoza u mjestu Brestovčina na području Gradiške.

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče u 16.20 časova na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.

