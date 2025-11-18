Tutankamon obezglavljen prije 100 godina, sramota za nauku!

Mumificirani ostaci Tutankamona, egipatskoga faraona, prvi put su pregledani prije 100 godina. Ono što je uslijedilo nije bio trijumf nauke, već uništenje. Koristeći noževe i grubu silu, tim Hauarda Kartera obezglavio je faraona, odsjekao mu udove i raskomadao trup. A onda su sve to zataškali, piše Elenor Dobson, profesorica Univerziteta u Birmingemu, u tekstu za The Konversation, koji prenosim u cjelosti.

Tutankamonovu grobnicu je, u Dolini kraljeva, otkrio tim uglavnom egipatskih kopača predvođenih Hauardom Karterom u novembru 1922. Međutim, bilo je potrebno nekoliko godina da istraživači očiste i katalogizuju predvorje grobnice, prvi dio onoga što će postati deceniju dugo iskopavanje.

Ovaj pedantan rad, kao i kašnjenja izazvana trenjem između Kartera i egipatske vlade, doveli su do toga da Tutankamonovi ostaci nisu otkriveni do 1925. Ova prekretnica izazvala je još jedan talas onoga što se naziva „Tutmanija“, kada je otkriće grobnice dovelo do fascinacije egipatskom arheologijom.

Kada je Karterov tim konačno otvorio Tutankamonov najdublji kovčeg, pronašli su faraonovo tijelo sraslo sa kovčegom pomoću očvrsle, crne supstance nalik na smolu. Ova smola je sipana preko zavoja tokom sahrane kako bi se tijelo zaštitilo od propadanja.

Tutankhamun was decapitated 100 years ago – why the excavation is a great shame instead of a triumph https://t.co/Bhcvty6ovl — Talking Pyramids💬 (@Bennu) November 14, 2025

Karter je opisao leš kao „čvrsto prilijepljen“ i primjetio da „nikakva legitimna sila“ ne može da ga odlijepi. U očajničkom pokušaju da omekša smolu i ukloni tijelo, kovčeg je bio izložen sunčevoj toploti. Kada to nije uspjelo, tim je pribjegao vrućim noževima, odsijecajući Tutankamonovu glavu i pogrebnu masku s tijela.

Autopsija koja je uslijedila bila je razorna. Tutankamon je ostao „obezglavljen, sa rukama odvojenim na ramenima, laktovima i šakama, nogama na kukovima, koljenima i gležnjevima, i trupom odsječenim od karlice“. Njegovi ostaci su kasnije zalijepljeni kako bi simulirali netaknuto tijelo – makabristička rekonstrukcija koja je prikrila nasilje procesa.

Egiptolog Džojs Tajldisli istakla je da ovo uništenje upadljivo nedostaje u Karterovom javnom izvještaju o autopsiji. Takođe nedostaje i u njegovim privatnim zapisima o iskopavanju, koji su dostupni u Grifit institutu Univerziteta u Oksfordu i na internetu.

Tajldisli sugeriše da Karterovo ćutanje može odražavati ili namjerno zataškavanje ili poštovanje pokušaja da se sačuva dostojanstvo preminulog kralja. Njegovi propusti su, međutim, dokumentovani na fotografijama fotografa Harija Bartona. Ove fotografije nude oštar vizuelni zapis o raskomadanju.

Na nekim Bartonovim slikama, Tutankamonova lobanja je vidljivo probodena kako bi ostala uspravna za fotografisanje. Ove slike su u sumornom kontrastu s onom koju je Karter izabrao za drugi tom svoga djela o detaljima iskopavanja, „Tutankamonova grobnica“, objavljene 1927. U ovoj sterilizovanoj slici, faraonova glava je umotana u tkaninu, prikrivajući odsječeni kičmeni stub, predstavljajući prihvatljiviji pogled za javnost.

Dok razmišljamo o stogodišnjici ovoga pregleda, vrijedi ponovo razmotriti nasljeđe Karterovog iskopavanja, ne samo kao prekretnicu u egiptologiji, već kao trenutak etičkog preispitivanja. Sakaćenje Tutankamonovog tijela, prikriveno u zvaničnim narativima, poziva nas da preispitamo narative o arheološkom trijumfu i da se osvrnemo na prošlost s kritičnijim pogledom.

„Danas je bio sjajan dan u istoriji arheologije“, napisao je Karter u svom dnevniku iskopavanja 11. novembra 1925. godine, kada je počeo medicinski pregled Tutankamonovih ostataka. Ali arhivski dokazi sugerišu nešto mnogo moralno komplikovanije, čak i jezivo, što leži iza zavodljivog sjaja zlata.

Ko je bio Tutankamon

Tutankamon (čije ime je prvobitno bilo Tutankaton) bio je faraon 18. dinastije, najvjerovatnije je vladao Starim Egiptom između 1334. i 1325. prije nove ere. Tokom tih devet godina došlo je do ukidanja Atonove reforme i pokušaja faraona Ehnatona da zamijeni mnogobožačku religiju monoteizmom – vjerovanjem u Atona. Tutankamon je danas jedan od najpoznatijih faraona jer je jedini faraon čija je grobnica nađena netaknuta. Međutim, osim napuštanja reforme faraona Ehnatona, on je bio prilično nebitan vladar – na vlast je došao sa 9 godina zbog čega se naziva i „dječak kralj“.