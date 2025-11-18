Logo
Large banner

Smak svijeta stiže ove godine: 400.000 testova pokazalo isto

Izvor:

ATV

18.11.2025

05:45

Komentari:

0
Смак свијета стиже ове године: 400.000 тестова показало исто
Foto: Pixabay / qimono

Nakon 400.000 provedenih simulacija superkompjuterom udruženi tim naučnika iz Japana i NASA otkrio je tačnu godinu u kojoj će Zemlju zadesiti sudbonosni sudnji dan.

Naučnici NASA i japanskog Univerziteta Toho udružili su snage i iskoristili superkompjuterski sistem za predviđanje tačne godine u kojoj će se dogoditi sudnji dan na Zemlji.

Наташа Беквалац

Scena

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

Za razliku od raznoraznih apokaliptičnih proročanstava ili naučnofantastičnih priča, to predviđanje temelji se na modelima podataka, a ne na mitovima.

Prema rezultatima 400.000 provedenih kompjuterskih simulacija, naša planeta prestaće biti pogodna za život približno u godini 1.000.002.021, piše "LAD Bajbl".

Dakle, za gotovo tačno milijardu godina od danas, odnosno četiri godine manje od toga.

Naučnici pritom naglašavaju kako čovječanstvo zasigurno neće doživjeti taj daleki trenutak. Ubrzano zagrijavanje, nivoa kiseonika i sve jače Sunčevo zračenje mogli bi Zemlju učiniti negostoljubivom puno prije toga.

Naučnici upozoravaju na to da će sve lošija kvalitet vazduha i porast temperatura postepeno uništavati stabilnost naše planete pretvarajući njegovu atmosferu u zagušljivu zamku za svako preživjelo biće.

Smrtonosni stisak Sunca

Astronomi sa britanskog Univerzitetskog koledža u Londonu i Univerziteta u Varviku smatraju da će Zemlju na kraju uništiti samo Sunce. Njegovo širenje oslobodiće sile gravitacije koje će planetu ili uvući u zvijezdu ili je rastrgati na komade.

evropska unija EU

Svijet

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

Baš kao što Mjesec povlači Zemljine okeane i stvara plimu, tako i planeta povlači zvijezdu. Kako zvijezda evoluira i širi se, ta međudjelovanja postaju snažnija.

Ona usporavaju planetu i uzrokuju smanjenje njegove orbite, zbog čega se spiralno približava sve dok se ne raspadne ili ne padne u zvijezdu, pojašnjava Edvard Brajant sa Univerzitetskog koledža u Londonu i glavni autor istraživanja objavljenog u časopisu "Montli Notises of d Rojal Astronomikal Sosajeti".

I druge ranije studije slažu se s tim da je sudbina Zemlje direktno povezana s evolucijskom sudbinom našeg Sunca, poput istraživanja objavljenog 2021. godine u časopisu "Nejčur Geosajens".

Kada Sunce iscrpi svoje zalihe vodonika, pretvoriće se u crvenog diva i progutati okolne najbliže planete. U tom scenariju čak bi i vizionarski planovi o kolonizaciji Marsa, poput onih koje zagovara Ilon Mask, samo nakratko (u astronomskim terminima gledano) odgodili konačni nestanak čovječanstva.

Podijeli:

Tagovi:

Zemlja

smak svijeta

Sunce

NASA

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Спријечен покушај убиства Сергеја Шојгуа

Svijet

Spriječen pokušaj ubistva Sergeja Šojgua

10 h

0
Дјед, син и унук из Србије направили хаос на улицама Беча: На крају завршили на суду

Svijet

Djed, sin i unuk iz Srbije napravili haos na ulicama Beča: Na kraju završili na sudu

10 h

0
Медведев: За разлику од Запада, Русија никога није држала у колонијалном заточеништву

Svijet

Medvedev: Za razliku od Zapada, Rusija nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu

10 h

0
Преминуо радник који је у четвртак повријеђен на градилишту

Hronika

Preminuo radnik koji je u četvrtak povrijeđen na gradilištu

10 h

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

Četbotovi sa vještačkom inteligencijom iskrivljuju vijesti

13 h

0
Магла сунце

Nauka i tehnologija

Pripremite se, Sunce nastaje ovog datuma: NASA poručila svijetu

13 h

0
Фугура Исуса Христа из средњег вијека пронађена у заораном пољу

Nauka i tehnologija

Fugura Isusa Hrista iz srednjeg vijeka pronađena u zaoranom polju

15 h

0
Мисија завршена: Венера остала без своје посљедње активне летјелице

Nauka i tehnologija

Misija završena: Venera ostala bez svoje posljednje aktivne letjelice

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

52

Bejbi bum: U Srpskoj rođena 31 beba

07

46

Pao snijeg na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću

07

42

Ultimatum Zelenskom zbog korupcije

07

33

Počinje retrogradni Merkur u Strijelcu: Ovaj znak će se suočiti sa posebnim izazovima

07

33

Tramp šalje Nacionalnu gardu u Los Anđeles?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner