Smak svijeta stiže ove godine: 400.000 testova pokazalo isto

Nakon 400.000 provedenih simulacija superkompjuterom udruženi tim naučnika iz Japana i NASA otkrio je tačnu godinu u kojoj će Zemlju zadesiti sudbonosni sudnji dan.

Naučnici NASA i japanskog Univerziteta Toho udružili su snage i iskoristili superkompjuterski sistem za predviđanje tačne godine u kojoj će se dogoditi sudnji dan na Zemlji.

Za razliku od raznoraznih apokaliptičnih proročanstava ili naučnofantastičnih priča, to predviđanje temelji se na modelima podataka, a ne na mitovima.

Prema rezultatima 400.000 provedenih kompjuterskih simulacija, naša planeta prestaće biti pogodna za život približno u godini 1.000.002.021, piše "LAD Bajbl".

Dakle, za gotovo tačno milijardu godina od danas, odnosno četiri godine manje od toga.

Naučnici pritom naglašavaju kako čovječanstvo zasigurno neće doživjeti taj daleki trenutak. Ubrzano zagrijavanje, nivoa kiseonika i sve jače Sunčevo zračenje mogli bi Zemlju učiniti negostoljubivom puno prije toga.

Naučnici upozoravaju na to da će sve lošija kvalitet vazduha i porast temperatura postepeno uništavati stabilnost naše planete pretvarajući njegovu atmosferu u zagušljivu zamku za svako preživjelo biće.

Smrtonosni stisak Sunca

Astronomi sa britanskog Univerzitetskog koledža u Londonu i Univerziteta u Varviku smatraju da će Zemlju na kraju uništiti samo Sunce. Njegovo širenje oslobodiće sile gravitacije koje će planetu ili uvući u zvijezdu ili je rastrgati na komade.

Baš kao što Mjesec povlači Zemljine okeane i stvara plimu, tako i planeta povlači zvijezdu. Kako zvijezda evoluira i širi se, ta međudjelovanja postaju snažnija.

Ona usporavaju planetu i uzrokuju smanjenje njegove orbite, zbog čega se spiralno približava sve dok se ne raspadne ili ne padne u zvijezdu, pojašnjava Edvard Brajant sa Univerzitetskog koledža u Londonu i glavni autor istraživanja objavljenog u časopisu "Montli Notises of d Rojal Astronomikal Sosajeti".

I druge ranije studije slažu se s tim da je sudbina Zemlje direktno povezana s evolucijskom sudbinom našeg Sunca, poput istraživanja objavljenog 2021. godine u časopisu "Nejčur Geosajens".

Kada Sunce iscrpi svoje zalihe vodonika, pretvoriće se u crvenog diva i progutati okolne najbliže planete. U tom scenariju čak bi i vizionarski planovi o kolonizaciji Marsa, poput onih koje zagovara Ilon Mask, samo nakratko (u astronomskim terminima gledano) odgodili konačni nestanak čovječanstva.